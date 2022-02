Un solo médico de Urgencias en A Parda para nueve concellos y más de 100.000 vecinos

Un solo médico para atender las Urgencias no hospitalarias de nueve concellos del área sanitaria de Pontevedra que suman alrededor de 130.000 habitantes, unos 100.000 si se cuentan los dos de mayor extensión: la capital y Poio. Así fue el pasado domingo para el facultativo José Pardavila, trabajador del Punto de Atención Continuada (PAC) de A Parda, en donde se da atención a aquellas Urgencias no susceptibles de pruebas hospitalarias de los vecinos de Pontevedra, Poio, Vilaboa, Ponte Caldelas, Barro, Campo Lameiro, A Lama y parte de Soutomaior y de Cerdedo-Cotobade.

“Entré de refuerzo a las ocho de la mañana del domingo para salir a las diez de la noche, pero cuando llegué al PAC resulta que estaba yo solo, cuando tenía que haber tres médicos: dos que hicieran guardia de 24 horas y yo”, resume.

Fue una jornada maratoniana que provocó que la sala de espera se fuese llenando a lo largo de todo el día y que incluso en el exterior del centro se acumulasen pacientes, que preferían esperar al aire libre.

A medida que avanzaba el día se acrecentaba el agobio del facultativo, que se veía sobrepasado por no poder dedicar todo el tiempo que quisiera, y debiera, a los pacientes. Y eso que ya, previsoramente, una de las primeras cosas que hizo fue colgar un cartel informativa en la cristalera de entrada en la que indicaba que se encontraba solo para atender a todos los enfermos que llegasen.

Entré a las ocho de la mañana y cuando pude comer eran las siete de la tarde. Veía aquello que no avanzaba y se me caía el alma a los pies José Pardavila - Médico de A Parda

Pero esto no consiguió calmar a algunos de ellos, que comenzaron a enfadarse por tener que aguardar durante una media de dos horas o casi tres.

“Como pude logré atender a 106 personas, pero tenía cinco salidas. Dos las arreglé de forma telefónica y una a través del enfermero que se desplazó a Carballedo, en Cerdedo-Cotobade, pero a las otras dos tuve que ir yo, lo que provocó que algún paciente me gritase que era una vergüenza cuando me dirigía a la ambulancia”, se lamenta.

“Yo no tengo por qué vivir esto cuando soy yo el que está trabajando en tan malas condiciones. Entré a las ocho de la mañana y cuando pude comer eran las siete de la tarde. Veía aquello que no avanzaba y se me caía el alma a los pies”, reconoce.

Sus sentimientos son de impotencia pero también de enfado, por la poca capacidad de previsión en la organización de la gerencia. “Eran tres turnos los que había que cubrir y uno era el mío. Cuando por fin salí, lo hice con un dolor de cabeza impresionante y con mucho cabreo. Lo que sientes es que es una falta de respeto total y absoluta”, indica José Pardavila.

No es la primera vez que los médicos de los PAC expresan su malestar por lo que consideran un maltrato a los profesionales por parte de la gerencia del CHOP. Tras varias concentraciones y comunicados públicos, su situación no ha cambiado y la improvisación sigue siendo la tónica general en sus jornadas laborales.

El Concello pide una solución a la Xunta

La junta de gobierno local ha acordado demandar a la Xunta de Galicia que resuelva los problemas en el PAC de A Parda relativos a la falta de profesionales, de previsiones y listas de espera “interminables”, que están afectando de forma serie e la ciudadanía tanto del municipio como de otros de la comarca a los que este centro da servicio en lo referido a las urgencias no hospitalarias. “Tenemos que ser leales con las instituciones, pero tenemos que ser más leales con los vecinos y vecinas de Pontevedra que están sufriendo una cuestión imposible, con falta de personal y medios por un período de tiempo demasiado largo que se corresponde con el desmantelamiento de la sanidad pública”, se lamentó ayer la portavoz del Concello, Anabel Gulías, que recuerda que “la excusa de la pandemia ya pasó”.