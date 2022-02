Juan Carlos D. D., originario de Castilla y León pero residente en Vilagarcía, empezó el juicio que se celebró hoy en la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra enfrentándose a una petición de condena de 8 años y medio de prisión. Después de la vista oral y tras su confesión, la pena que reclamaba el fiscal había descendido notablemente, hasta los cuatro años y medio de cárcel. La razón, una completa confesión de los hechos en la que también inculpaba a su compañero de banquillo, un vilagarciano que conducía el vehículo en el que Juan Carlos transportaba la droga. Este último, Julio R. B., niega tajantemente los hechos y asegura que Juan Carlos tan solo le pidió que lo llevase a León a cambio de 150 euros para ver a su padre enfermo.

Los hechos se remontan al 1 de septiembre de 2020. Sobre las 21 horas, agentes de la Guardia Civil realizaban un control rutinario en Caldas. El funcionario que realizaba la selección de los vehículos observó de copiloto en uno de ellos a una persona que ya conocía. Justo seis meses antes le había parado e investigado por conducir sin carné y cuando realizó las comprobaciones en su historial vio que ya había tenido problemas por tráfico de drogas. Esto, unido a su nerviosismo, hizo que eligiera el vehículo en el que viajaba como acompañante para realizar el registro. Cuando otro de los guardias revisó el asiento trasero encontró la mochila con dos kilogramos de cocaína.

Juan Carlos reconoció que transportaba la droga hacia Lugo y León. Asegura que pidió a Julio que le llevase en el coche dado que él no tenía ni coche ni carné y que quería "ir a ver a su padre enfermo en León. También aseguró al fiscal que Julio sabía que iban a transportar cocaína. Su compañero de banquillo negó esto tajantemente. "Yo no sabía nada", indicó. "Cuando ví que nos paraba la Guardia Civil vi de Carlos se ponía muy nervioso y me decía que siguiera y lo le pregunté que por qué iba a escapar de la Guardia Civil" y que detuvo el coche. Cuando le preguntaron si sabía si su compañero llevaba dos kilos de droga encima, él respondió que "¿a dónde voy yo con dos kilos de droga a cambio de cien euros?, yo no soy un yonqui".

Su abogado insistió en preguntas a la Guardia Civil que no encontraron ninguna pista ni rastro de alguna relación de Julio R. B. con las drogas en el registro de su domicilio. El fiscal mantuvo su petición de condena de siete años y medio para Julio mientras redujo a cuatro años y medio la petición para Juan Carlos al retirar una agravante de reincidencia y aplicar la atenuante de confesión tardía. El juicio quedó visto para sentencia.