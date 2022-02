La investigadora predoctoral en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa y youtuber Carmela Cela Rodríguez será una de las invitadas al Encontro de Divulgadoras Científicas con el que Pontevedra conmemorará el próximo día 11 el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, un encuentro pensado para los alumnos de los institutos.

–¿Cómo empezó a interesarse por la divulgación?

–Empecé a interesarme por la divulgación durante mi grado universitario, porque teníamos una profesora que nos hacía mucho hincapié en que era importante que las personas que nos dedicamos profesionalmente a la investigación llevemos esas aportaciones que logra la investigación al público en general, a la sociedad. Porque en el fondo gran parte de la investigación que se hace en España es con fondos públicos, son de todos y de todas esos descubrimientos que se hacen en los laboratorios y en el fondo es un derecho social que todos estemos informados de las investigaciones científicas, de en qué se invierte ese dinero y en qué avances se traducen.

–Decidió poner en racha su propio canal de YouTube…

–Sí, tengo un canal con otras dos compañeras de carrera, Carmen Majano y Carmen Utrilla, que nació un poco a raíz de la pandemia. Muchos amigos y familiares tenían muchas dudas relacionadas con el virus, con la transmisión, después con las vacunas y demás, entonces pusimos en marcha un proyecto que llamamos “El buzón de la ciencia” y nos llegaban preguntas por redes sociales, Instagram, Facebook y demás, y nosotros hacíamos estos vídeos cortos en los que intentábamos responder a esas preguntas utilizando un lenguaje más sencillo. Una vez que parece que se fue relajando la situación pandémica quisimos diversificar un poco nuestra temática, centrándonos más en temas relacionados con la bioquímica, que en el fondo es ahora lo que estudiamos, y quisimos enseñarle al público lo bonita e interesante que puede ser contada con referencias a la cultura popular u otras cosas que puedan despertar el interés de la gente.

–¿La ciencia puede ser también un buen entretenimiento?

–Lo es, cada vez estamos viendo ya más formatos de entretenimiento basados en la ciencia. Hay muchos youtubers que tienen muchísimos seguidores y que hablan de descubrimientos, aportaciones científicas. Ya hay también monólogos científicos, hay programas de televisión, y todo es una manera de hacer ver que la ciencia puede estar presente en más ámbitos de nuestra vida, no solo en el académico.

–Copresenta el programa de divulgación científica en gallego en Twitch “Ecos de Xigantes”…

–Ahí somos también tres colaboradores, un joven que es físico, Darío Lago, otro que es ambientólogo, Diego Ferraz, y yo. Como somos de temáticas diferentes intentamos también traer más diversidad de temas al programa. Lo que más hicimos durante la primera temporada fue traer invitados, que fuesen gente joven que estuviese iniciando su carrera científica, haciendo el doctorado por el ejemplo, para que nos contasen cómo era su proyecto investigador y a qué retos se estaban enfrentando, también para poner cara a esos científicos y científicas que después no sabemos nombrar. Y también intentamos hacer otros formatos atractivos para el público, como un concurso de ciencia en el que traíamos a gente conocida del Twitter gallego y les hacíamos preguntas sobre ciencia, para fomentar la curiosidad y que la gente estuviese activa en el chat. Y ver que con la ciencia también puedes echarte unas risas, pasar una tarde divertida con los amigos y también aprender algo.

–¿Qué mensaje considera que debería de calar en las jóvenes en el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia?

–Las niñas tienen mucha suerte ahora porque contamos con muchos referentes visibles, podemos ver a investigadoras en centros de investigación, otras que dirigen esas instituciones. Estamos viendo que ya hay muchas oportunidades para todos y para todas en la ciencia, y lo que tenemos que hacer es, ahora que las pioneras nos abrieron esos huecos en la ciencia, debemos ocuparlos, porque la ciencia si realmente es lo que nos gusta todas somos válidas para llegar a ella.

–De hecho la ciencia cada vez está más feminizada

–Así es, en 2021 un 41% del personal científico investigador ya eran mujeres, aunque depende un poco de las áreas. En la biología y ciencias de la salud ya hay más porcentaje de mujeres que de hombres, y quizás en las ingenierías y carreras más técnicas aún no hemos llegado a la igualdad, pero ahora vienen las niñas del futuro a equilibrar la balanza, como debe ser.

–La pandemia ha puesto de manifiesto la importancia de la ciencia y la ha traído a la primera línea de la actualidad ¿se traduce este interés en una mejora de las condiciones laborales de los investigadores?

–Lo cierto es que no es que cambiaran muchas cosas sino que se puso luz sobre ellas, porque la precariedad laboral de los científicos lleva siendo un tema recurrente desde hace años, encadenamos contratos que no hacen referencia realmente a las horas que un científico tiene que pasar en el laboratorio. Y no se les reconoce una estabilidad laboral, que en el fondo es lo que queremos todos cuando desarrollamos una profesión. Así que esperamos que en los próximos tanto con la reforma laboral como con la nueva Ley de Ciencia podamos conseguir lo que pedimos, que tampoco es tanto, una estabilidad económica que nos permita vivir, nada más.