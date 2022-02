“Algunos adultos descubren que tienen autismo durante el diagnóstico de sus hijos”

Pontevedra acogió ayer las I Jornadas de Neurodesarrollo, centradas en el diagnóstico temprano en los niños que conviven con problemas como el trastorno del espectro autista, TEA. Organizadas por el neuropediatra Alfonso Amado Puentes en la sede de Afundación, las charlas contaron con la intervención, entre otros profesionales, de la logopeda Natalia Carro.

– ¿Qué es el TEA?

– El trastorno del espectro autista es un trastorno de afectación a nivel global en el desarrollo del niño. Afecta a la comunicación, interacción social y también se presentan comportamientos restringidos, repetitivos y estereotipados. Son niños que tienen intereses más peculiares y con los cuando hay algún cambio puede haber alguna dificultad de dinámica familiar.

– ¿Siempre se inicia en la infancia?

– Se inicia en la infancia y dentro de los niños TEA hay mucha variabilidad. Por ejemplo, los hay con más dificultades para expresarse a través del lenguaje oral, que es más tardío. Depende del contexto familiar y de las capacidades de cada niño.

– ¿Quién lo suele detectar: la familia o los cuidadores en las guarderías?

– Alrededor de los 18 meses es cuando se suele detectar, porque es cuando empiezan a expresar las primeras palabras asociadas a un contexto: piden agua porque tienen sed, llaman por su madre... Pero hay padres que ya advierten de que no responden a su nombre o que dicen palabras sin sentido o no dicen nada. Cuando van al pediatra con esa edad suele aplicarse un protocolo en el que ya se vería si hay algo alarmante para derivarlos a hacerles una valoración más completa. Sí es cierto que a veces pasan desapercibidos y llegan a la escuela infantil o el cole y son los maestros los que lo advierten porque el niño no interacciona con otros, prefiere estar solo, no hay un buen contacto ocular... Pero en general se detectan cada vez más a edades tempranas, incluso tenemos herramientas para hacerlo con solo 12 meses.

– ¿Qué orientación reciben las familias al saberlo? Porque no deja de ser un golpe duro para ellas...

– Cuando llaman ya intentamos derivarlos a neuropediatría o a algún otro profesional que pueda adelantar ciertas pruebas. Se puede observar al niño mediante el juego, para ver cómo nos mira, cómo se adapta, cómo pide (señalando o no)... Con todo esto obtenemos una “puntuación” teniendo en cuenta su edad. En ese proceso participa el neuropediatra, terapeuta ocupacional, logopeda y psicólogo. Con este informe nos sentamos con los papás y les comentamos la dificultades que observamos, así como los puntos fuertes, haciendo mucho hincapié en el cambio de patrón a nivel comunicativo que deben realizar. Esto es lo más difícil muchas veces. No se trata tanto de preguntarle al niño continuamente qué quiere, porque si no él ya va a esperar a que se lo digamos. Lo importante es que tengan una hoja de ruta para la intervención precoz porque todo lo que podamos hacer cuanto antes va a aliviar mucho la sintomatología. El objetivo es que cada niño sea lo más autónomo posible y se desarrolle de forma feliz.

– ¿Los tratamientos incluyen medicación?

– En algunos casos la medicación puede ser beneficiosa. Pero generalmente es terapia con distintos profesionales. Cada niño nos irá diciendo qué es más aconsejable para él. En algunos son más funcionales los pictogramas, en otros los gestos e incluso los hay que desarrollan un lenguaje oral. Cuando hablamos de autismo lo que hay que pensar es que no podemos generalizar. Hay que adaptar cada tratamiento e intervención a las características de cada uno. También es fundamental que la familia se sienta acompañada y que todas las dudas salgan a la luz.

– Con lo cual el diagnóstico precoz será fundamental...

– La intervención precoz lo que hace es abrirnos una ventana de oportunidad al niño y su familia para cambiar patrones y paliar sintomatología. En 2013, por ejemplo, se comenzaba a tratar a niños con TEA que ya tenían cinco años, mientras que ahora llegan tan pequeños que en un año o año y medio les podemos dar el alta y los padres se sorprenden. Van a tener TEA toda la vida, pero si aplicamos estrategias y se aplican en su día a día ya no tendremos que estar siempre a la sombra. No solo se debe trabajar en las dificultades que el niño presenta ahora, sino a nivel preventivo: lo que haga ahora puede tener una repercusión en su futuro.

– ¿Pueden llegar a estudiar en la universidad o a trabajar?

– Pueden llegar a hacer una vida totalmente normalizada, siempre entre comillas. No por tener TEA no va a poder hacer cosas. Siempre les digo a las familias que no debemos ser nosotros quienes les pongamos barreras. Ellos nos van a indicar qué les gusta, qué les motiva, cómo se sienten mejor... A donde va a poder llegar lo marcará el propio niño, como cualquier otra persona.

– Escuchamos hablar del TEA más en los últimos años, pero era algo casi desconocido hace décadas. ¿Es posible que haya adultos que están sin diagnosticar?

– Es posible. De hecho, muchas veces cuando hacemos la entrevista la madre o el padre nos dicen “es que yo hago igual”, respecto a algún comportamiento de su hijo. Antes no contábamos con herramientas tan precoces para el diagnóstico y como que se tendía a decir de una persona “es que es el raro”, el peculiar. Algunos adultos descubren cuando hacemos ese proceso con sus hijos.

– Es decir, que no debemos descartar las causas de tipo genético...

– Dentro de las causas, se sabe, y de hecho se está investigando, está el componente genético. Hay test genéticos. La genética y el ambiente suman mucho. Desde unos años para aquí se hace mucho hincapié en aplicar a los niños esos estudios. En la unidad de Santiago en la que está el catedrático e investigador Ángel Carracedo se está estudiando también este aspecto.