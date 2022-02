Praceres, entre la resignación y la rebeldía veinte años después de la “batalla del tren”

Casi veinte años después de que aquella primera locomotora "Mikado", engalanada con las banderas de Galicia y España, atravesase la plaza de Os Praceres, entre los insultos y la indignación de los vecinos a los que contenía un fuerte cordón policial; el ADIF publicó ayer en el BOE el primero de los trámites para eliminar los dos pasos a nivel sobre la plaza que el Supremo declaró ilegales en 2007.

La relación de bienes afectados por la ocupación de terrenos para esta obra se expone desde hoy al público en un proyecto del que, por el momento, solo se conoce que mantendría el tren en superficie, mientras que soterraría el paso para vehículos y peatones tanto por la calle da Praia como por la calle Areal hacia la Praza da Igrexa.

Han tenido que pasar 15 años e incluso la amenaza de multas por parte de la Justicia al Ministerio de Fomento (hoy Transportes y Agenda Urbana) para que se diera cumplimiento a la sentencia. Una lucha en la que el pequeño David, los vecinos de Lourizán; venció a Goliat, el poder político y administrativo. La victoria se plasmó en sentencias judiciales pero nunca en la realidad.

Veinte años después del primer tren y con la publicación en el BOE ayer de este anuncio de exposición pública, los ánimos en Praceres ya no son los mismos que hace dos décadas y hay más bien cierta indiferencia ante el posible cumplimiento de la sentencia y cómo se va a ejecutar. El barrio parece haberse acostumbrado al paso del tren. En el mítico bar “O Roxo”, una cuadrilla de veteranos del lugar se reúne para tomar la chiquita. Entre ellos está Ricardo García quien cree que eliminar los pasos a nivel dejando al tren en superficie “es el mal menor”. En su día, se opuso con ahínco al trazado del ferrocarril pero

“sinceramente, despois de tanto tempo eu xa me adaptei a él, non pasa casi nunca e vai moi despacio”. “Se puidera elexir era mellor que fose o tren enterrado, pero se non, esta solución é o mal menor”. Lo dice alguien que se llevó los porrazos de la policía en las protestas de 2001: “Pois malláronnos bastante ben”; explica, “a min tamén”, pero ahora parece resignado a que el tren conviva con ellos para siempre.

Sus compañeros de tertulia coinciden en su mayoría. “Ahora casi era mellor deixalo como está”, indica otro vecino que pasea por la plaza con su perro.

Dentro del bar, María se muestra más contrariada con la propuesta de soterrar los accesos a la plaza y a O Cabo y dejar el tren en superficie. “Eso no es por lo que lucharon los vecinos”, dice, “la plaza estaba más bonita antes, sin el tren”.

Su preocupación, compartida por muchos, “¿como van a evitar que se inunde ese túnel al lado del mar?, ¿cómo van a garantizar el paso de vehículos como los autobuses al colegio o camiones al astillero?”, se pregunta. José Torres, que pasea por la zona, tampoco ve claro lo de soterrar el paso a las personas y vehículos: “Lo normal sería enterrar al tren ¿no?” , indica. “Hay casas, bares, negocios, eso hay que mirarlo bien todo”, dice.

“Por mí que se ahorren el dinero, pero sí entierran el acceso a mí no me importa, me parece una buena solución, lo que me preocupa más es el caos que se monta todos los días con los padres que vienen al colegio (el Sagrado Corazón) y que muchas veces nos impiden salir con nuestros coches”, explican dos vecinas del pequeño barrio de O Cabo, que con la obra pasaría a estar comunicado con el resto del mundo por un túnel bajo la vía del tren.

Por la Rúa da Praia pasea Antonio, con su perro, que baja a la arena a coger un balón que se les escapó a los niños del Sagrado Corazón. Cuando se le pregunta por convertir esta calle en un túnel para peatones y vehículos no duda: “A mí me parece una solución fabulosa, excelente, estoy completamente de acuerdo”, indica confiando en que los técnicos tengan planificadas ya todas las cuestiones para evitar posibles anegamientos.

Dando la vuelta a la península de O Cabo, en la caseta de la Cofradía de Placeres, trabajan las mariscadoras. La patrona mayor de Lourizán, Carmen Vázquez Nores, se muestra cauta a la espera de conocer los detalles del proyecto. Aún así, recuerda que el pósito ya presentó alegaciones en su momento contra la idea de soterrar los accesos tanto hacia la zona de O Cabo como de la plaza de la Iglesia. En esas alegaciones planteaban posibles problemáticas como si los túneles tendrían suficiente gálibo para el acceso de los autobuses al Colegio Sagrado Corazón (que también había alegado) o para los vehículos de la propia Cofradía para acceder al punto de control en la playa de Praceres. También mostraba su preocupación por posibles anegamientos al soterrar estas calles por debajo del nivel del mar por lo que si el proyecto se vuelve a exponer al público estarán vigilantes por si es necesario volver a alegar.

La patrona mayor concuerda también al señalar que “se ao final o que van a facer son estos pasos soterrados, eu penso que quedaba mellor como está agora”, finaliza Carmen Nores.

Isabel Veiga Sartal fue una de las caras visibles de aquella rebelión que estalló hace ahora 20 años. Cuando se le pregunta si el barrio está resignado a convivir con el tren ella lo pone muy en duda: “Resignación relativa”. Insiste en que los vecinos pelearon por que fuera el tren el que pasara soterrado y no que enterraran los pasos para los vecinos: “Desconozco lo que van a hacer al final, pero si hacen eso yo no me doy por satisfecha”, explica. “Yo no quiero eso, no lo cambio, yo no renuncio a nuestra plaza como estaba antes, sin que el pueblo estuviese partido en dos y confío en que algún día así sea, ya sé que es utópico”, añade, “porque te preguntas si crees en la Justicia y ves lo difícil que es todo siempre que esté por encima el poder económico y político, pero yo sigo sin renunciar a la utopía”.

A pesar de estos 20 años, de esta polémica ejecución de una sentencia que no da respuesta a lo que pretendían los vecinos, y con las secuelas físicas que se le agravaron por las lesiones de las cargas policiales, para Isabel Veiga aquella lucha “mereció la pena”. “Parecía que Praceres no era parte de Pontevedra y aquello demostró que éramos todos uno y que lo que un día nos hacían a nosotros se lo podrían hacer a Salcedo, Marcón o Bora y hubo un sentimiento de unión con el resto del municipio”, finaliza.