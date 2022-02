“El trato médico en la sanidad es de diez, pero echas en falta la información y más tacto”

“Si esto es un golpe que nos da la vida, hay que vivir el presente y disfrutarlo, apoyándote en la gente que te quiere. Mi madre siempre me dice: ¡para arriba, Úrsula!”. Es el mensaje de Úrsula Pérez, vecina de Seixo, Marín, de 39 años que está pasando por un cáncer de mama.

– ¿Cuándo le diagnosticaron el cáncer?

–En 2021. Me operaron el 22 de octubre, cirugía conservadora; hice una sesión de quimioterapia y ahora estoy con radioterapia en el Meixoeiro.

– Eso quiere decir que el tumor estaba muy localizado...

– Sí. Me hicieron la biopsia y a la semana siguiente ya me estaban llamando para operar. Fue todo muy rápido.

–¿Se encontró usted el bulto?

– Sí, en el pecho izquierdo. Fui primero a un ginecólogo privado y él detectó algo que no le gustaba, pero casualmente no era el bulto malo, sino otro. Entonces acudí al médico de cabecera y ya me desviaron a los especialistas de mama.

–¿Por qué se realizó esa autoexploración? ¿Estaba concienciada a raíz de las campañas?

–La verdad es que fue de casualidad. Yo siempre digo que fue mucha suerte porque hacía un año que me había hecho otra revisión por un bultito en la axila que finalmente no fue nada. Y en aquel momento me miraron los dos pechos. Es decir, que en menos de un año... La cirujana me dijo que tuve un ángel, porque tuve mucha suerte de detectarlo tan rápido. Son tres grados, y yo estaba en el 2 en nada de tiempo.

– ¿Había antecedentes en su familia?

–No, pero ni de cáncer de mama ni de ningún otro tipo. No tengo ningún familiar que se muriese por esta enfermedad. Mi caso es cáncer hormonal y por antecedentes no fue. Lo que sí me sometí a tratamientos hormonales para ser madre. No llegué a serlo, pero los médicos creen que no fue el motivo. Está claro que hace falta más investigación. Alimentación, contaminación... ¿qué es lo que está fallando o pasando? Yo creo que es un cúmulo de muchas cosas.

– ¿Cómo entró en contacto con Adicam?

– Una amiga mía, que es de Cangas, me habló de la asociación. Las conocí y me parecieron una pasada. Te ayudan psicológicamente y te explican muchas cosas, que es lo que necesitas en ese momento. Es algo que echas de menos en la sanidad pública.

– ¿La información?

– Sí, porque nadie te explica que vas a tener dolor ni cómo te vas a sentir. A nivel médico el trato con la cirujana fue de diez, pero falta información en la sanidad sobre muchas otras cosas porque tú no sabes nada y todo esto es nuevo para ti. Pasas mucho miedo e incertidumbre. Son muchas emociones. Tiene que haber tacto. Se olvidan de la sensibilidad, de cómo lo puedes tomar y cómo te puede afectar.

– ¿Qué sintió cuando oyó el diagnóstico?

– El día de la biopsia ya fue muy malo. Cuando ya me lo comunicó la cirujana me lo tomé de otro modo porque ya lo esperaba, no lo quería escuchar, pero en cierto modo lo sabía. Después pasé mucho miedo e incertidumbre hasta la operación, hasta que te sacan el tumor.

– ¿Y ahora?

– Ahora me siento afortunada. Yo volví a nacer, porque la vida te cambia en segundos.

– Estará de baja laboral...

– Soy educadora infantil y estoy de baja, deseando empezar pronto. Te apetece volver a la vida normal cuanto antes. Lo que no quieres es que te traten diferente ni que te miren con pena ni te hagan sentir enferma; eso es horrible.

– ¿Cuál es su mensaje para un recién diagnosticado de cáncer?

– Mientras hay vida hay esperanza. De todo esto malo sacas cosas positivas y te das cuenta quién te apoya y quién te quiere. Son cosas grandes. Sentirse apoyada es algo muy grande.