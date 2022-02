“Gracias a la AECC pude pagar las cremas para la radioterapia y los recibos”

Esther Joao, de 60 años y vecina de Pontevedra, ha sufrido el cáncer en todos sus frentes, siendo el económico uno de los más duros para ella. Además de tener que afrontar las consecuencias físicas y anímicas de la enfermedad, su situación económica la dejó al límite. Fue ahí cuando recurrió a la Asociación Española Contra el Cáncer, AECC, su tabla de salvación en todo este proceso. Desde allí recibe ayuda para los gastos de su vivienda y para aquellos tratamientos que no cubre el Sergas, como las cremas para las curas de la radioterapia.

– ¿Cuándo le diagnosticaron el cáncer?

– El año pasado en febrero fui a una revisión al centro de especialidades de Mollabao. A los quince días me llegó una carta en la que me citaban para ir a A Parda y unos días después me llegó una carta con una nueva cita para el Hospital Montecelo. Algo habían visto. Ahí ya me extrañó. Ese mismo día ya me avanzaron que tenía cáncer, que me iban a hacer una biopsia para quitarme los bultos que tenía en la mama izquierda. Desde allí ya llamé a una amiga, mi vecina María, porque había ido sola y estaba nerviosísima, muy mal. Ella me tranquilizó. A los dos días ya me llamaron y me confirmaron todo.

– Y la operaron...

– Fue muy rápido el proceso. Me conservaron el pecho porque la detección fue temprana; la cirujana ya me dijo que si hubiese tardado dos meses más ya se me habría extendido. Estuve en shock mucho tiempo porque no me lo esperaba.

– ¿Había algún antecedente de cáncer en su familia?

– Nadie. Ni mi madre ni hermanos... Me tocó a mí.

– ¿Cómo fue el proceso tras la operación en quirófano?

– Fui a radioterapia a Vigo. El primer día me encontré fatal, devolví, mareada... Yo sola en casa, no sabía qué hacer... Mi amiga me animaba y me decía que a este bicho yo no le tenía que tener miedo.

– ¿Y ahora? ¿En qué punto está del tratamiento?

– Estoy con la pastilla de los cinco años.

– Lo peor ya lo ha pasado...

– Sí, pero entonces el mundo se me vino abajo. Además, que solo lo sabía yo y mi vecina. Lo quise ocultar, pero no fui capaz. Salía a la calle y salía mal. Lloraba... Fue cuando me hablaron de la AECC en el Chalé de Fontoira.

– ¿Qué servicios utiliza en la asociación?

– La primera persona que me atendió allí fue encantadora, y como ella, todas las demás. Ellas me orientaron y me informaron de actividades que podía hacer para estar entretenida. Y, sobre todo, me dijeron que me podían ayudar económicamente con los recibos de la vivienda, porque con la paga de invalidez que tengo no me llega para sufragar los gastos de alquiler y demás... Además, hay tratamientos y medicamentos que no me cubre la seguridad social, como las cremas y el gel que te dan para las curas después de la radioterapia. Fui saliendo adelante. El dinero que me da la asociación lo uso para todo esto.

– La asociación ha sido muy importante en el proceso para usted...

– Muchísimo. Porque cuando iba allí llegaba fatal y con ellas me desahogaba. Me decían que podía salir adelante, algo que conseguí con la ayuda de mi vecina. A veces tengo altos y otros bajos. Hay días muy malos. Yo recomiendo a todo el mundo que pida ayuda. La psicóloga siempre me dice que la vida es bonita. Te pones triste cuando no puedes hacer las mismas cosas que antes, cuando se te olvidan las cosas. Pero tienes que poner de tu parte, tener voluntad. Yo tengo mucho que agradecer a la AECC, a la Cruz Roja, a la asistenta social del Chalé de Fontoira... Hay mucha gente buena a tu alrededor.