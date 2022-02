El cáncer en el CHOP en un año: ocho millones de euros en tratamientos y 1.575 casos nuevos

Hay más pandemias que la del COVID, y la del cáncer, cuyo día internacional se celebra hoy, es una de las más duras por las que puedan pasar las familias. Solamente el año pasado en Galicia se diagnosticaron 20.000 casos nuevos, de los cuales 1.575 correspondieron a pacientes del Complexo Hospitalario de Pontevedra (CHOP). Es una cifra similar a la del año anterior, el 2020, pero un 75% más que los que se diagnosticaban en 2015, hace siete años, cuando no se llegaba al millar en el área pontevedresa.

“Es muy difícil, por no decir imposible, saber cuántos pacientes hay en el servicio de Oncología, ya que muchos de ellos llevan años con nosotros en revisión y algunos incluso dejan de venir. Lo que sí podemos es informar de que el año pasado se diagnosticaron 1.575 nuevos casos de cáncer”, explica Manuel Constenla, jefe del servicio hasta esta semana, en la cual se ha jubilado.

“Son muchos porque por ejemplo en 2014 o 2015 andábamos por 900. Es un número importante”, reconoce.

Esto se tradujo en un consumo en farmacia histórico que superó los ocho millones de euros en 2021, es decir, fueron 8.0032.415 euros en quimioterapia y otras medicaciones, tanto en hospital de día como para llevar a domicilio, como las pastillas.

“A ello habría que sumar los gastos en otro tipo de material que no son medicación”, señala el especialista, que recuerda la importancia de la sanidad pública en esta materia: “En Estados Unidos el cáncer está considerado la primera causa de bancarrota familiar, porque pagar algo no es abordable”, apunta.

Este volumen de cifras se refleja también en las consultas, ya que el año pasado tuvieron lugar 9.187 en el CHOP, en la misma línea al año 2020, cuando el coronavirus se extendió por todo el mundo, “porque nosotros nunca suspendimos las consultas presenciales por estos motivos, no nos metimos con las consultas telefónicas porque a quien tiene un cáncer no le importa que haya pandemia”, dice rotundo Manuel Constenla. De hecho la lista de espera en este servicio no llega a los tres días.

En cuanto a la hospitalización, se produjeron 677 nuevos ingresos, con una estancia media de 9,6 días.

Hay que recordar, llegados a este punto que el servicio de Oncología cuenta con 23 camas.

Los tipos de tumores más frecuentes son el de mama, colorrectal y pulmón, ya que entre los tres suman el 80% del total de casos.

“El más frecuente es el de mama, con 310 nuevos el año pasado, seguido del de colon, con 270. En cuanto al de pulmón, fueron del orden de 180, ya que ha caído un poquito por segundo año consecutivo”, indica el oncólogo.

AECC informa de las desigualdades junto al Hospital Provincial

La AECC centra su campaña del Día Mundial contra el Cáncer, que se celebra cada 4 de febrero, en las consecuencias económicas que esta enfermedad tiene sobre los pacientes y sus familias. Bajo el lema “¿Iguales?”, los voluntarios de la asociación española salen hoy a la calle para informar a la ciudadanía sobre las desigualdades que agrava el cáncer. En Pontevedra estarán frente al Hospital Provincial desde las 11 horas. Además, durante esta semana varias marquesinas y las líneas 1 y 2 del autobús interurbano de la ciudad lucen el eslogan de la campaña. Edificios como el del Concello, la Diputación Provincial, el Sexto Edificio del Museo y el Hospital Provincial teñirán sus fachadas de verde, el color corporativo de la enfermedad. Según la AECC, que ha presentado un informe sobre la inequidad del cáncer en España, entre gastos directos e indirectos el cáncer provoca un coste económico al 41% de las familias superior a 10.000 euros. En Pontevedra el año pasado se realizaron 2.795 intervenciones con la asociación, de las cuales 864 fueron de atención psicológica, así como 451 de atención social con orientación, préstamo de material ortomédico, inserción laboral, programa de alimentos y ayudas económicas. También destacan las casi 300 del servicio de logopedia. Los voluntarios hicieron, asimismo, más de un millar de intervenciones.

Actividades de Adicam en la Praza de San Xosé

La Asociación de diagnosticadas de Cáncer de Mama y Ginecológico, Adicam, celebrará hoy el Día Mundial contra el Cáncer de Mama con la instalación de una mesa informativa y ambientación en la Praza de San Xosé de Pontevedra entre las 10.30 y las 13.30 horas. Las y los voluntarios ofrecerán a la ciudadanía datos sobre las actividades que este colectivo lleva a cabo en materia de atención psicológica, atención en trabajo social, servicio de nutrición, servicio de fisioterapia, asesoramiento laboral, asesoramiento legal y asesoramiento oncoestético.