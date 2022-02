“Achegar a memoria histórica á xente moza é un desafío e o premio de microteatro da memoria é unha grande ferramenta”. Así o asegurou onte a deputada provincial de Memoria Histórica María Ortega no acto celebrado no Pazo Provincial que xuntou a estrea da peza “Un biolo na noite”, gañadora da primeira edición do certame organizado pola Deputación e a Escola Superior de Arte Dramática de Galicia (ESADg), e a entrega do segundo galardón a Sara Rey pola obra “A patente do sol”.

A deputada María Ortega anunciou que a Deputación traballará para realizar novos pases das representacións e eu os parabéns a Ana Abad de Larriva, autora de “Un biolo na noite”, gañadora da primeira edición do certame, dirixida por Natalia Feijoo e interpretada por Mariña Lestón e Álvaro Lourido. A peza está baseada en feitos reais: a historia de Guillermo Vicente Santiago, o último alcalde republicano de Tui, que logo do golpe franquista, e durante catro anos, viviu agochado nun furado na adega da casa da súa nai María, onde morreu enfermo de tuberculose. Pola súa parte, a directora de escena e dramaturga Sara Rey recibiu o “II Premio de Microteatro da Memoria” pola peza “A patente do sol”, 500 euros e dous agasallos institucionais. Destaca por un aspecto histórico descoñecido: falar da epidemia da polio, así como as marcas físicas da posguerra desde a perspectiva da poboación civil.