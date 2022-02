La Concejalía de Turismo, dirigida por Silvia Díaz, trabaja con los profesionales de este sector del municipio en el desarrollo de una herramienta que servirá para dar información básica a las personas que apuestan por la ciudad para disfrutar de sus vacaciones . Se trata del Mapa Turístico de Poio, a través del cual se pueden consultar datos relacionados con negocios de hostelería, dónde dormir, patrimonio, oferta deportiva, fiestas locales o información sobre playas, entre otros temas de interés.

El pasado lunes O Eirado das Margaridas acogió una reunión de trabajo para avanzar en la elaboración de este mapa, que, como explica el edil de Turismo, “queremos que estea a disposición da cidadanía en formato dixital e físico”. Una vez más, Díaz agradeció el interés e implicación de profesionales y autónomos que “adican parte do seu tempo en participar neste programa, a través do cal buscamos, tanto desde o ámbito privado como público, consolidar a Poio como un destino turismo de referencia máis alá do verán e da Semana Santa”.

La concejala tiene claro que se trata de poner en marcha atractivos que “aínda non son moi coñecidos para a maioría dos visitantes”. Durante la reunión del lunes, uno de los temas analizados fue la necesidad de impulsar acciones e iniciativas en esta línea. Así, el sector apuesta por revalorizar el patrimonio y reforzar la señalización de rutas en BTT y potenciar una ruta entre el Mosteiro de Poio y el Bosque das Secuoias. Además, también se constató la necesidad de fortalecer el transporte público y aumentar los espacios de estacionamiento. Silvia Díaz recuerda que el Concello ya está trabajando en varios de estos temas “para facelos realidade canto antes”.

Al margen de esta reunión de trabajo, durante el mes de enero también se desarrollaron cursos de formación para profesionales del sector, centrados en el uso de las nuevas tecnologías. La edil también participó en otro encuentro en el que dio cuenta de las líneas de la nueva web municipal y de la labor de promoción realizada en la última edición de Fitur.

En febrero, el Casal de Ferreirós acogerá también dos sesiones sobre comunicación, los días 14 y 21 de febrero, de 20,00 a 22.00 horas. Los interesados ​en participar pueden inscribirse a través del correo electrónico ola@descubrepoio.com o llamando al teléfono 625120475. La concejala de Turismo también recuerda que también es posible obtener más información sobre los detalles del programa en la web www.descubrepoio.com.