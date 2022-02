La Ley de Vivienda tendrá un efecto mínimo en la ciudad por sus precios “lógicos” de mercado

Las consecuencias de la Ley de Vivienda apenas se notarán en el mercado pontevedrés. Así lo consideran las inmobiliarias de la ciudad, que destacan que los precios actuales tanto de alquileres como de venta están dentro de la lógica en la Boa Vila. En todo caso, señalan que habrá que esperar un poco más para ver qué ocurre en este sentido.

La ley, aprobada por el Consejo de Ministros, limita los precios del alquiler en las denominadas “zonas tensionadas”, a la vez que penalizará a aquellos propietarios que tengas las viviendas vacías. Por el contrario, se introducen incentivos fiscales para que las pongan en arrendamiento.

Actualmente, un piso de dos dormitorios con plaza de garaje en el centro cuesta una media de 500 a 600 euros al mes en el centro, mientras que los de tres habitaciones valen de 600 a 700 euros, incluso 750.

“Pontevedra no es una zona tensionada como lo pueden ser Barcelona o Madrid. Puestos a comparar, ni siquiera ocurre lo que en Santiago o Vigo”, indica el responsable de la agencia Engel & Völkers Pontevedra.

“Los precios en Pontevedra se mantienen en unos valores lógicos de mercado si los comparas con otras ciudades a nivel nacional. Aquí las propiedades se venden muy bien, en cuestión de días. La demanda en el centro es tan alta que casi no hay disponibilidad de alquileres”, añade.

Respecto a la posibilidad de que la acogida a beneficios fiscales anime a quienes tienen sus propiedades alquiladas en “B” a regularizarlas, recuerda que en el municipio el mercado ya es casi cien por cien oficial “porque ya ahora registrar la actividad y tener todo legal les permite unas garantías”.

En la misma línea se manifiestan desde la inmobiliaria Laberte, donde creen que es más prudente dar un tiempo de unos meses para ver qué ocurre.

“En Pontevedra siempre ocurre así, los alquileres suben y se reajustan. No hay apenas oferta y la demanda es alta en este sentido. No hay pisos vacíos y los que hay es porque no están en condiciones óptimas de habitabilidad”, resume uno de sus trabajadores, que destaca que “para comprar sí hay más, tanto de obra nueva, en construcción como de segunda mano”.

Juan Montes, de Raxó Lar, subraya que el mercado se rige por la Ley de Arrendamientos Urbanos y que, en cualquier caso, la Xunta ya ha anunciado que recurrirá la Ley de Vivienda.

Y también en esta inmobiliaria se incide en la realidad pontevedresa: “hay mucha demanda de alquiler pero no hay suficientes para todos”. “La gente no pone a disposición de arrendatarios sus pisos amueblados para cobrar cuatro calderillas, manifiesta.

“A nuestro mercado no creemos que vaya a afectar la ley, porque ya no hay muchos pisos vacíos y los pocos que sí es porque son cuestión de herencias o similar”

Asimismo, Rafael Ignacio, de la inmobiliaria Bolboreta, se suma a este sentir general: “A nuestro mercado no creemos que vaya a afectar la ley, porque ya no hay muchos pisos vacíos y los pocos que sí es porque son cuestión de herencias o similar”.

“Cada ciudad es un mundo diferente y no se puede extrapolar la situación de unas a otras. Vigo, por ejemplo, que está ahí al lado, tiene sus características y Pontevedra, las suyas. Pontevedra es muy estable, para lo bueno y para lo malo, en casi todo, y en esta materia también”, afirma.

Indica, además, que los precios muchas veces se ven condicionados “por el boca a boca”. “La gente se informa cada vez más. Este año, por ejemplo, con la variación del IPC los propietarios ya nos están preguntando si podrán subir sus alquileres”.