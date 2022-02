Trabajadores del área sanitaria Pontevedra-O Salnés se concentraron ayer, convocados por sus representantes sindicales, en las puertas del Hospital Provincial para denunciar que no existe comunicación con la gerencia de la misma. Según explicaron, la ruptura se produjo el pasado 21 de enero, cuando los representantes de los trabajadores abandonaron una comisión al entender que la dirección les “bloqueaba” la información. Entre otras cosas, denuncian que no se les informa de asuntos “tan graves como la problemática de las noches y los festivos de noviembre no pagados, los cambios de turno de unidades o incrementos y recortes de personal”.

La dirección del área sanitaria respondió que siempre está dispuesta al diálogo con las organizaciones sindicales y lamenta la ruptura de la comunicación por parte de algunas de ellas.