El concejal del PP de Pontevedra Pablo Fernández ha hecho público este miércoles que el Gobierno local no solicitó los fondos europeos Next Generation en materia de movilidad sostenible, "siendo la única capital de provincia española que no lo ha hecho". Afirma que la ciudad del Lérez no pudo participar en la línea de ayudas al no contar con un Plan de Movilidad Urbana Sostenible, un documento indispensable para poder optar a las ayudas y que Fernández solicitó elaborar en el pleno municipal hasta en dos ocasiones.

Sin contar con la posibilidad de la de agrupación de municipios (planes comunes con concellos limítrofes), la ciudad del Lérez "podría haber presentado proyectos con valores superiores a los seis millones de euros, con unas altísimas posibilidades de que le fuera concedido”, ha dicho Fernández. Pontevedra podría haber destinado esta cantidad “a actuaciones de movilidad sostenible como sendas peatonales y ciclistas, transporte público, peatonalizaciones o aparcamientos disuasorios, entre otros”. Fernández ha hecho referencia a los proyectos presentados por otras ciudades gallegas. Vigo ha solicitado 22 millones de euros para 14 proyectos como la instalación de rampas, la construcción de un paseo y una vía verde o diferentes humanizaciones. Por su parte, A Coruña ha incluido en su propuesta 23 proyectos con un valor de 15 millones de euros para la realización de carriles bici y bus o peatonalizaciones. “Pontevedra podría haber llevado a cabo con más de seis millones de euros sendos proyectos: reformas en diferentes barrios y parroquias, humanizaciones en determinadas partes de la ciudad, incluso podríamos haber comprado dos conventos de Santa Clara”. Fernández ha exigido a Lores “explicaciones, además de que debe depurar responsabilidades".