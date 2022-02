La Audiencia Provincial de Pontevedra dejó visto para sentencia el juicio contra un hombre acusado de haber agredido a su pareja, de la que tenía una orden de alejamiento, por lo que Fiscalía pide para él cuatro años y tres meses de prisión. Los hechos se remontan a marzo de 2014. Sin embargo, la Fiscalía entiende que el retraso de 9 años en la celebración del juicio es imputable al propio acusado, que se marchó a Italia y permaneció ilocalizable, por lo que rechaza la atenuante de dilaciones indebidas que reclama la defensa en el caso de una hipotética condena, dado solicita la absolución.

Precisamente, desde un juzgado en Italia ha prestado declaración por videoconferencia el acusado, ayudado por una traductora jurada, mientras que la víctima lo hizo desde A Coruña. El acusado reconoce que acudió a cenar a casa de unos amigos en los que estaba la mujer a pesar de una orden de alejamiento en vigor. “Yo pensaba que si era con su consentimiento, no estaba violando la ley”, ha dicho. Tras la cena, la pareja inició una discusión, según el relato del acusado. “Ella empezó a pegarme con la mano y yo, en defensa, puse el puño y ella se dio con la boca, pero no se hizo sangre ni nada”, ha destacado. La mujer dice que solo sabe que “hubo una discusión” entre ellos. “Y después no recuerdo nada, porque quedé inconsciente”, explicó.