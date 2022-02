El Concello de Poio tiene en marcha la mejora integral de las instalaciones deportivas ubicadas en el entorno de Monte Baldío, en la parroquia de Raxó, zona objeto de polémica hace unas semanas por la tala de unos árboles. El gobierno local ya ha adjudicado la redacción del proyecto. La concejala de Deportes, Marga Caldas, ha confirmado que “que “unha vez que teñamos preparado o primeiro borrador convocaremos unha reunión co tecido social de Raxó, non só para dar a coñecer os detalles da obra, senón tamén para que os colectivos teñan a oportunidade de facer as súas achegas e suxestións”.

Caldas estima que se invertirán aproximadamente 300.000 euros en la mejora y puesta en valor de este espacio, ubicado en las inmediaciones del CEIP Espedregada. La intención municipal es dotar a las instalaciones de una cubierta, además de habilitar gradas en las inmediaciones de las pistas de tenis, además de realizar una mejora integral de otros espacios anexos. “Esta actuación tamén prevé e terá en conta o posible aumento e ampliación do equipamento deportivo no futuro”, explicó la titular de Deportes, que también incide en que las obras serán “totalmente respectuosas coa contorna”. Según explicó la concejala, el objetivo de la administración local es que el proyecto se ejecute antes de que finalice este año. En cualquier caso, Marga Caldas insiste en que antes de realizar las obras y redactar el proyecto final “queremos acadar o consenso necesario coas asociacións e colectivos locais de Raxó”. En este sentido, Caldas Moreira recuerda que “impulsamos esta actuación co obxectivo de cubrir as necesidades e demandas que nos trasladaron os colectivos no seu día”. La edil de Deportes también destaca que “os primeiros en coñecer o anteproxecto serán as asociacións”, de xeito que “poidamos elaborar un documento final que teña en conta todas as suxestións que sexan factibles de executar”. Marga Caldas entiende que esta actuación servirá para “potenciar” unos equipamientos que son muy utilizados por los vecinos. “Apostamos por este proxecto para converter a contorna de Monte Baldío nun lugar de referencia, que axude a consolidar a práctica deportiva e de hábitos saudables”, concluye la concejala de Deportes.