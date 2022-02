Condenado a 30 años de cárcel por agresión sexual continuada a las dos hijas de su pareja

Treinta años de prisión. Esta es la contundente condena impuesta por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra a un varón por agredir sexualmente y de manera continuada a dos hermanas, hijas de la que era pareja sentimental del procesado.

La sentencia es fruto de la vista oral celebrada a finales del pasado mes de septiembre en Pontevedra, en donde se sentó en el banquillo un varón de 57 años de edad que negaba los hechos. El juicio se celebró a puerta cerrada pero entonces sí que trascendió que el fiscal mantenía su petición de 15 años de prisión por cada uno de los dos delitos, es decir, por cada agresión sexual continuada a cada una de las hermanas, ambas menores de 16 años.

Los hechos se remontan a enero de 2015 cuando una de las hermanas comenzó a sufrir las primeras agresiones. Según ella misma declaró, tendría unos 13 años cuando se produjeron los hechos. Estas agresiones consistieron en tocamientos con introducción de los dedos en la zona vaginal. En verano de ese año comenzaron las agresiones a la segunda hermana repitiéndose estos tocamientos que siempre efectuaba por la fuerza y pese a la negativa reiterada y oposición de las menores. A esta segunda menor le obligó a que le practicase una felación por la fuerza.

Las agresiones a la primera de las hermanas finalizaron en octubre de 2015, mientras que con la segunda continuaron hasta junio de 2016, cuando se lo contó a su madre.

"Mediante ameazas, coaccións, intimidacións e forza física, o procesado despregaba toda unha metodoloxía atemorizante como medio para conseguir que as súas sempre noxentas agresión sexuais permanecesen en segredo", dice el fallo de la Audiencia

Según la sentencia, el acusado las amedrentaba diciéndoles que “no contasen nada que no las iban a creer y que iban a destruir la familia”. Finalmente, en junio de 2016 una de las hermanas le contó lo sucedido a su madre pero no denunció los hechos, procurando la progenitora que estas agresiones no volvieran a producirse, pero sin denunciarlos. Pero la segunda de las hermanas finalmente acabó relatando los hechos a la Guardia Civil.

Las secuelas que padecieron ambas hermanas por las agresiones son graves, llegando una de ellas a intentar suicidarse por lo sucedido.

A la hora de dictar condena, el tribunal destaca la credibilidad del testimonio de las víctimas y cómo se expresaron en el juicio oral: “cunha moi grande afección emocional ao ter que describir os feitos, dun xeito ben nidio, contundente e impactante para este Tribunal e subministraron así unha versión dos feitos totalmente crible”. No detectaron móvil espurio contra el acusado, con el que inicialmente se llevaban bien. Para la Sección Segunda de la Audiencia no existe “a máis mínima dúbida de que o que relataron as rapazas foi real”, por imposición del acusado que “mediante ameazas, coaccións, intimidacións e forza física, o procesado despregaba toda unha metodoloxía atemorizante como medio para conseguir que as súas sempre noxentas agresión sexuais permanecesen en segredo durante moito tempo e así garantirse a súa continuidade”.

Resalta que “mesmo aturaron a convivencia co procesado, por imposición da súa nai” hasta que una de las hermanas denunció.

La Audiencia de Pontevedra ve la pena “adecuada e proporcionada aos noxentos, rexeitables e desprezables feitos cometidos polo procesado”.

Por tanto, consideran los 30 años de cárcel (15 por cada delito) como una pena “adecuada e proporcionada aos noxentos, rexeitables e desprezables feitos cometidos polo procesado”.

Además, la sentencia incluye que se pueda acercar a las niñas por 17 años, inhabilitación para cualquier profesión que implique contacto con menores por 3 años tras cumplir condena y libertad vigilada de cinco años, además de indemnizar a las víctimas con 6.000 y 9.000 euros.