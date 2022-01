Repostar es cada vez más caro en la ciudad: “Antes llenaba el depósito con 40 euros, ahora ni con 55”

Uno de los efectos más notables en la subida de precios anual es la repercusión monetaria que ha generado en los carburantes, con un impacto económico en el transcurso de 2021 que los pontevedreses ya notan en sus bolsillos, además de varias subidas semanales consecutivas del precio del petróleo en 2022.

“De pagar un euro por el litro pasé a pagar 1,35”, afirma Tania, clienta de la gasolinera low-cost de Campañó, que todos los días hace el trayecto entre Pontevedra y Vilagarcía y en los últimos años ya solo acude a las estaciones de servicio de bajo coste.

“Antes, con 45 euros llenaba el depósito. Ahora, con 50, no creo que se llene”, explica, tras dejar su vehículo compacto repostando.

Otros clientes de la misma gasolinera acuden porque, al hacer muchos kilómetros durante la semana, cada céntimo cuenta.

“Yo soy cliente habitual, vengo porque ya que sale un poco más barato, pues mejor”, comenta Ricardo, que conduce una furgoneta como parte de su negocio.

En cuanto a la subida de precios, en su caso afecta directamente a la capacidad de ahorro. “Nos compromete bastante, porque queremos ahorrar un poquito pero la subida no deja que seamos capaces”, recalca este particular.

“Para mí no hay truco ninguno a la hora de gastar menos, tengo que acudir a atender un número de clientes fijo y eso no cambia. No queda otra”, reconoce, a la hora de combatir la subida de precios por otros medios.

Sin embargo, incluso para el que busca no gastar mucho en gasolina, el atractivo de repostar a bajo coste no es significativo si con el mismo dinero se ven obligados a repostar más veces.

“Lo noto muchísimo a final de mes”, afirma María de los Ángeles, que dice que un billete de 50 euros “no le llega para mucho” cuando se trata de llenar el depósito.

En cambio, clientes que no suelen usar tanto el coche reconocen la subida en los precios pero, a su vez, no repercute tanto en la economía familiar.

“Sí que se ha notado bastante, yo recuerdo repostar en verano a 1,25 euros el litro y ahora está en 1,52. Yo utilizo el diésel premium, pero no me parece una subida exagerada por ahora”, afirma Nerea, que reconoce que “no le repercute mucho porque pasó de repostar el depósito entero por 40 o 45 euros a hacerlo con 50 o 55”.

Para Juan Carlos, coger el coche es un acto que hace con mucha menos frecuencia últimamente, desde su reciente jubilación. Reducir el uso del coche, en su caso, le ha beneficiado al bolsillo, aunque reconoce que “todo sube, menos los salarios”.

Según datos del último Boletín Petrolero de la Unión Europea (UE) para España, la subida del precio de llenar el depósito ha sido de 16 euros con respecto a la misma semana del año pasado.

En el caso de la gasolina de 95 octanos, Galicia es una de las comunidades autónomas con un precio medio anual –1,253 euros– más alto, solo por detrás de Asturias y las Islas Baleares.