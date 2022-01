Tres de cada diez mariscadores de la ría ya son hombres

Ejercida históricamente por mujeres, la profesión del marisqueo a pie ha dejado de ser, con el paso de los años, una cuestión de sexo. Cada vez son más los hombres que entran en la extracción del marisco y en las tres cofradías del fondo de la ría de Pontevedra suponen ya un 33% del total. De los 460 profesionales de esta actividad que suman las agrupaciones de San Telmo, Lourizán y Raxó, 152 son hombres y 308 mujeres. O lo que es lo mismo: ellos son ya tres de cada diez.

La relación porcentual es similar en las tres cofradías. Así, la de San Telmo de Pontevedra, la que más profesionales tiene de marisqueo, 239, cuenta con 80 hombres y 159 mujeres.

En el caso de la de Lourizán, el total son 169, de los cuales 55 son hombres y 114 son mujeres. Mientras que en la de Raxó, en Poio, la de menor número total, 52, la proporción tampoco varía: 17 hombres y 35 mujeres.

De los 460 profesionales de esta actividad que suman las agrupaciones de San Telmo, Lourizán y Raxó, 152 son hombres y 308 mujeres

¿Qué es lo que ha llevado a este cambio de tendencia? Los patrones mayores de las tres cofradías coinciden en explicar a FARO que las sucesivas crisis económicas y las jubilaciones de las profesionales han conducido a este nuevo panorama laboral, que se perfila como una oportunidad de trabajo en la que la edad cierra muchas puertas en la empresa privada.

“Hace años aquí había solo uno o dos mariscadores hombres y ahora ya son 80. De los que entran en los últimos años hay de ambos sexos”, reconoce César Rodríguez, patrón mayor de la Cofradía de San Telmo de Pontevedra, la del fondo de la ría que más socios tiene.

La última vez que se convocaron plazas en esta cofradía fue hace dos años y en junio de 2021 se terminaron de entregar alrededor de 40 carnés nuevos, entre los permisos nuevos y las jubilaciones.

“El proceso acabó el pasado verano porque las personas que no entran quedan en lista de reserva durante un año y las plazas se van cubriendo en ese tiempo”, resume.

No existe un perfil único de los nuevos mariscadores o mariscadoras, ya que “entran personas desde los 18 años hasta casi los 60”.

“Cada uno tiene que buscarse la vida como puede y el marisqueo está ahí. Carmen Vázquez Nores - Patrona mayor de Lourizán

En este punto coincide Carmen Vázquez Nores, patrona mayor de la Cofradía de Lourizán, también de Pontevedra. “Está entrando gente próxima a los 60 años porque es trabajo, que es lo que necesita la gente y a partir de cierta edad es muy difícil que una persona encuentre un puesto en una empresa”, se lamenta.

En este pósito la última vez que se concedieron permex (permisos de extracción) nuevos fue en diciembre del año pasado, aunque la convocatoria había sido publicada en el mes de abril.

“Tenemos un porcentaje muy alto de hombres en el marisqueo y en esta ocasión entran, al menos, dos más. Ya tenemos todo el tope cubierto de profesionales”, afirma.

En todo caso, recuerda que más que una cuestión de que se trate de hombres o de mujeres, el interés se refiere a que “es trabajo”. “Se apuntaron 150 personas para doce plazas; lo que da una idea de la situación. Los que no entran siguen en la lista durante un año”, añade.

“Es un buen trabajo que no significa una oposición. Tienen que acreditar que están en el paro durante un año mínimo, la zona de residencia próxima y los cursos necesarios, que quizá es lo más difícil de conseguir”, considera Vázquez Nores.

“Cada uno tiene que buscarse la vida como puede y el marisqueo está ahí. Los diez puntos son lo que te dan la puntuación máxima, pero ahora de diez hay muchos, por lo que va a sorteo y prima la suerte, por lo que le puede tocar a uno o cuatro hombres”, indica la mariscadora.

Lo que ocurre es que a raíz de la crisis se empezó a ver al marisqueo de otro modo Iago Tomé - Patrón Mayor de Raxó

Profesionalización del sector

Por su parte, Iago Tomé, patrón mayor de la Cofradía de Raxó de Poio, recuerda que el marisqueo históricamente era ejercido por mujeres porque eran las que permanecían en casa mientras los maridos “se iban embarcados”.

“Era la única forma de que pudieran hacerse cargo de los hijos, lo que ahora se llama conciliación y que de aquella no tenía definición. Iban unas horas al marisqueo como una ayuda para la casa. Hoy día está más profesionalizado”, manifiesta.

“Lo que ocurre es que a raíz de la crisis se empezó a ver al marisqueo de otro modo, también porque se puede compaginar con otras actividades en otros sectores. Lo que no puedes es trabajar en otro puesto en la mar”, aclara.

Tomé coincide con sus homólogos de San Telmo y Lourizán en que “aquí también entra gente que tiene desde 18 años hasta otra a la que le queda un año para jubilarse” . “Son personas que, por circunstancias de la vida no tienen ninguna otra oportunidad porque no les van a llamar nunca. El marisqueo no pide experiencia en ese sentido”, ratifica.

En la Cofradía de Raxó no se han entregado nuevos carnés recientemente. “Va a haber jubilaciones, pero solo dos o tres, que se cubrirán con convocatoria nueva porque no hay reserva”, subraya.

Como en las tres cofradías del fondo de la ría hay muchos grupos de mariscadoras que ahora tienen 50 o 60 años, se espera que durante los próximos se vayan convocando permex “en lote” que permitirán la entrada de nuevos profesionales. Una oportunidad de la que podrán beneficiarse las y los más previsores que ya se vayan formando con los cursos oficiales.

Cofradía de San Telmo de Pontevedra

TOTAL 239

Mujeres 159

Hombres 80

Cofradía de Lourizán

TOTAL 169

Mujeres 114

Hombres 55

Cofradía de Raxó de Poio

TOTAL 52

Mujeres 35

Hombres 17

Manuel Rosales: “Era prepararse para lo que viniera. Y fue esto”

En 2015 el matrimonio formado por Manuel Rosales, que ahora tiene 44 años, y Leticia Gallego, de 41, decidieron entregar toda la documentación necesaria para poder comenzar en la actividad del marisqueo. Por cuestión de puntos, él lo consiguió a finales de ese mismo año y ella al siguiente. Desde entonces, tanto ellos como sus tres hijos (de catorce, diez y seis años) viven de esta profesión, en la que ambos esperan jubilarse.

Él es uno de los 55 hombres mariscadores de a pie de la Cofradía de Lourizán, en la que un total de 169 personas trabaja en la recogida de bivalvos, siendo 114 de ellas mujeres. Como tenía 10 puntos, entró entre los primeros.

Hasta el año 2012 estuvo trabajando en el sector de la cantería. Al quedarse en el paro comenzó a formarse haciendo cursos de diferentes tipos intentando sacarse carnés profesionales: de camión, montaje de andamios, entrenador de triatlón, actividades acuáticas para personas dependientes, cooperativismo, marisqueo... “Era prepararse para lo que viniera. Y fue esto”, reconoce.

“No hay ningún trabajo que te permita la conciliación de la jornada laboral con la vida familiar”

Por su parte, ella había estado trabajando en el sector servicios en condiciones precarias y sin garantías para una futura jubilación, por lo que lograr entrar en el marisqueo le cambió la vida por completo.

En su caso, entró por la Cofradía de San Telmo, en la que ahora hay 159 mujeres y 80 hombres, con un total de 239 profesionales del marisqueo. Fue poco después de un año cuando solicitó el cambio a la de Lourizán.

“No hay ningún trabajo que te permita la conciliación de la jornada laboral con la vida familiar”, reconoce Manuel Rosales, que recuerda que con tres hijos todo se les complicaba mucho.

“De este modo siempre te queda libre o la mañana o la tarde”, añade.

No todo es de color de rosa

Y aunque en este sentido es una de las profesiones más agradecidas, hay que recordar que la vida en el mar nunca es fácil.

“Para mí lo más duro es ver que otros salen antes que tú”, reconoce divertido Rosales respecto a cada jornada, en la que las mariscadoras con más trayectoria demuestran toda su profesionalidad terminando en cortos espacios de tiempo la captura máxima permitida.

Para Gallego, sin embargo, “es peor de llevar el mal tiempo”. “La lluvia, si hay oleaje, el frío que sientes en los huesos, el dolor de espalda...”, resume, dando voz al primer pensamiento que pasa por la mente de muchas personas que en algún momento de su vida se plantean dar el salto a este trabajo.

Dependiendo siempre de las mareas, el marisqueo supone salir a la extracción una media de diez a doce veces al mes, como ha ocurrido en este enero que ahora termina. En fechas especiales como la época navideña pueden ser más de 15 las ocasiones.

“Eches las horas que eches, son muy intensas”

El tiempo en el agua depende de la pericia de la mariscadora o el mariscador, pero también de cómo se dé el día y si hay mucha materia prima o no. “Eches las horas que eches, son muy intensas”, subraya el matrimonio de Lourizán.

Y es que las limitaciones por especie marcan cada jornada, siendo la almeja japónica la más abundante y la fina y la babosa las más escasa. “Esperamos que para la Semana Santa la japónica suba”, indican.

Por su parte, el berberecho, casi inexistente hace unos años, vuelve a proliferar, pero se paga muy poco por él, por lo que tampoco compensa especialmente.

Siempre es difícil hablar del futuro a nivel laboral, pero tanto Manuel como Leticia confiesan que les encantaría poder “jubilarnos en esto”.

Su principal temor al respecto siempre es el mismo y común al resto de mariscadores: la contaminación en la ría. La calidad de las aguas es la que condiciona día a día la labor extractiva y el pan para sus familias.