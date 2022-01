“La tenencia de animales exóticos va a más y a peor... El mercado es imparable”

En solo tres días se agotaron las plazas para el curso de introducción al mundo de los papagayos que organiza la Concellería de Benestar Animal en colaboración con la Asociación Educativa e Cultural Animais do Mundo (Aecam), un taller en el que se abordarán temas como la alimentación, el manejo, el adiestramiento o la atención veterinaria. Fátima Otero es una de las especialistas que impartirá el monográfico.

–¿Cómo surgió Aecam?

–Nacimos en 2011 a raíz de encontrarnos un animal exótico, abandonado y en muy malas condiciones, aquí en el Concello de Pontevedra. A partir de ahí empezamos a preguntar, a investigar, incluso a formarnos en educación ambiental, porque es una de las asignaturas donde menos formación hay. También donde hay menos protocolos, y vemos que la tenencia de animales exóticos y salvajes es lo que más problemática registra a día de hoy. A partir de ahí iniciamos la trayectoria para crear una asociación para formar e informar tanto a particulares como a profesionales e incluso centros educativos.

–A pesar de todas las advertencias y limitaciones ¿Aumenta la tenencia de animales exóticos?

–La tenencia de animales exóticos va a más y a peor. No me gustaría que pareciese una visión pesimista, pero valoramos mucho contar la realidad: el mercado de especies exóticas es totalmente imparable, no se puede ir de puerta en puerta supervisando. Hay una gran demanda y lamentablemente una gran oferta de animales, de todas las variedades y colores.

–¿Es fácil hacerse con un animal exótico?

–Desgraciadamente facilidades para hacerse con un animal exótico hay muchas. Lo malo que vemos es que a día de hoy, con toda la información que hay disponible a un solo clic, un alto porcentaje en general ni se informa ni se forma. Y después vienen las consecuencias, así que temo que vamos a peor, porque tenemos colaboradores que nos cuentan cómo llegan animales por las aduanas incluso en tuppers.

–¿Qué animales se encuentran con más frecuencia?

–Hay un poco de todo, aquí trabajamos a pequeña escala, porque nos es imposible llegar a ciertas especies, de modo que aquí lo que más se mueve a nivel de Pontevedra y a nivel de Galicia son pequeños animales fáciles de hacerse con ellos. Hablamos desde cobayas a conejos, ardillas y, muchos, muchos, loros, porque llaman mucho la atención. Y se busca el ejemplar más colorido y el que más hable, y también lo que seconsidera erróneamente que es más fácil de cuidar, cuando en realidad los exóticos es justamente al revés: son complicados de cuidar y mucho más costosos de mantener.

–¿Es fácil el día a día con un animal exótico?

–Ni fácil ni barato, hay que saber que mantener a un animal así no es fácil ni asequible. Lo que vemos a día de hoy es que a la hora de comprar la gente está dispuesta a un gran desembolso, incluso importando de otros países o acudiendo a Portugal, donde hay menos limitaciones a la hora de comprar, para hacerse con un animal especial, por ejemplo un loro de tamaño considerable que puede estar entre 700 y 1.000 euros. En eso sí que invertimos, pero después no lo hacemos en las condiciones para mantenerlo, para que pueda durar 80 o 90 años con una buena calidad de vida. Eso implica facilitarle las condiciones lo más parecidas posibles a las de su hábitat natural, una buena comida, enriquecimiento constante, unos estímulos e instalaciones adecuadas. Y lo que vemos son jaulas pequeñas, que es lo peor, o una inversión menor en veterinarios, cuando los especialistas en animales exóticos tienen habitualmente tarifas más caras. Tampoco suele buscarse la formación necesaria, sino que se busca en internet o se asiste a foros donde gente sin la formación necesaria aconseja. ¿Qué pasa como resultado? Extravíos, efectos de la mala alimentación, enfermedades, vuelos… Lo mismo pasa con los conejos o las chinchillas, y no todo el mundo está dispuesto al esfuerzo que exigen.

–¿Qué debería de saber alguien que piense en comprar un loro? ¿Para empezar que pican y lo hacen con fuerza?

–Lo primero es informarse, porque tenemos que ser conscientes de qué tiempo tengo, qué le voy a ofrecer y qué necesita, porque cuando nos quieren vender un animal nos dicen que todo es muy bonito, buscan vender. Pero lo que tengo que ver es qué necesito para cuidarlo, de qué instalaciones dispongo, qué veterinarios tengo a mi alrededor y cuanto costaría, porque hay que reconocer que el presupuesto inicial es alto. Y después hay que ser consciente de los problemas que pueden presentarse en el día a día: ¿Qué un loro puede ser agresivo? Por supuesto. Es más, hay muchos casos en los que solo al manipularlos con la mano te pueden hacer mucho daño, porque un loro del tamaño de un guacamayo o más pequeño, literalmente, tronza nueces; y si se enfada picará con más energía y el daño puede ser importante. Otra cosa que hay que saber es que gritan, es también su comportamiento natural, lo que genera ansiedad, que sumado a mala alimentación, mal manejo y no ofrecerle juegos y juguetes a diario lleva a que muchos nos digan que atacan, les destrozan todo o que tienen comportamientos autodestructivos. Incluso pueden llegar a morir de pena porque son animales altamente sociables. Necesitan mucha dedicación, igual que un niño: juguetes, alimentación rica, y atención diaria, no son mascotas para personas que están todo el día fuera de casa.

–¿Tienen que salir de la jaula?

–A diario, no puedes tener un animal toda su vida dentro de una jaula, 20, 30 años o lo que dure la especie. Tienes que hacer vida con el animal, ellos son sociables, necesitan vivir en comunidad y hay que buscarles las mejores condiciones posibles. Por eso vemos la necesidad de hacer formación, porque compramos sin conocer esas cosas tan básicas, solo nos fijamos en que son bonitos y olvidamos el esfuerzo diario, la responsabilidad y el coste que supone.