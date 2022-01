El Partido Popular de Vilaboa hizo en el último pleno municipal un ruego al gobierno local, para demandar que agilice los proyectos de los alcantarillados de Acuña, Cardina, Gundixe, Areeiros, Carballeira, Bértola “y cualquier otro barrio de nuestro municipio que tenga falta de este servicio municipal básico”, expone el portavoz municipal, Alberto Acuña.

El portavoz del PP califica de “necesario y urgente que el ayuntamiento trate de completar su red en este año sin ningún tipo de dilaciones”. Acuña también apunta que el grupo de concejales de los populares de Vilaboa es consciente de las necesidades de los vecinos, “porque hemos recorrido cada casa de estas parroquias y conocemos los perjuicios que esto les ocasiona”. Así explica se producen situaciones de vecinos “que no pueden ducharse en sus propias casas porque llenan rápido los pozos negros, hasta casas en las que no pueden traer a sus nietos porque no pueden ser muchos en casa, o vecinos que no pueden poner las lavadoras, o incluso tener que medirse para que los pozos negros no colapsen”. Afirman que el principal problema es la no existencia de conducto de alcantarillado y la dificultad de vaciar estos depósitos.

El Partido Popular de Vilaboa alerta que esta situación está afectando a más de 50 casas y 150 personas. “Como administración local tenemos que dar los servicios a nuestros vecinos”, concluye Acuña.