La sección de Santa Mariña Dozo de la Adoración Nocturna se vio obligada a suspender sus actividades del 75 aniversario en 2020, debido a la pandemia de COVID. Pero este grupo de fieles de la parroquia cambadesa han retomado ahora la programación de sus Bodas de Platino. La primera de las actividades tuvo lugar en el Auditorio de A Xuventude, y consistió en una conferencia del experto en bioética José Ramón Amor Pan, quien lleva meses examinando la gestión pública y privada de la crisis sanitaria. Muy crítico con lo que ha visto, considera que es hora de avanzar hacia una sociedad menos individualista e indiferente, y más compasiva y fraternal.

–En el título de su ponencia cita “comunidades que cuidan” y “comunidades compasivas”. ¿Cuáles son las características de estas colectividades?

–El liberalismo político ha dado cosas muy buenas a la humanidad en estos dos últimos siglos, pero también ha generado un producto muy nocivo: un individualismo atroz, que está detrás de muchos de los grandes problemas de nuestra sociedad, como son la soledad de los ancianos y de las personas enfermas que fallecen solas y que solo se descubren muchos días después. Ese individualismo también está relacionado con muchos de los errores que se han cometido en la gobernanza de esta pandemia. Por un exceso de libertarismo, a alguna gente le cuesta entender que hay que hacer sacrificios individuales por el bien común. Frente a eso, tenemos que generar comunidades humanas que sean capaces de hacer frente a las dos grandes crisis que se avecinan: la provocada por el cambio climático, y la derivada de la digitalización y la irrupción de la inteligencia artificial. Tenemos que fortalecer el sentimiento de comunidad y recuperar el lema de la Revolución Francesa: libertad, igualdad y fraternidad. Porque de la fraternidad nos hemos olvidado.

–Alude usted a la soledad de las personas mayores y a los errores en la gobernanza de la pandemia. ¿Explican estos factores las miles de muertes en los geriátricos?

–Hay que repensar el modelo de las residencias, ir hacia centros más pequeños, en los que existan comunidades de convivencia, favorecer los servicios y apoyos comunitarios para que más mayores puedan permanecer en sus hogares, mejorar las tablas salariales del personal de las residencias... ¿Cómo le podemos pedir heroísmos a estos trabajadores si el 90 por ciento de ellos son mileuristas? Y después de todo lo que ha sucedido, dos años después, ni se ha llevado a cabo una actualización salarial de los trabajadores ni se ha acometido ninguna reforma estructural sobre el modelo. No hay voluntad política de resolver esto, por eso digo que no debemos ser ni cínicos ni hipócritas. Y a pesar de todo las residencias están a reventar otra vez, lo cual me sorprende negativamente.

–En muchas de estas instituciones, las familias pagan mensualidades muy elevadas. ¿Un servicio caro no es garantía de seguridad?

–Hay residencias en las que pagas hasta 2.400 euros al mes y que ni siquiera tienen oxígeno medicinal en las habitaciones. Hace unos meses, me entrevisté con varios directores de residencias y algunos de ellos me han contado que aún recuerdan los gritos de sus ancianos, porque los tenían encerrados en sus habitaciones y no tenían personal suficiente para atenderlos.

–Alude usted también a la renuncia de una parte de la libertad individual por el bien común. ¿Ha sido mejor la gestión de la pandemia en países asiáticos como China, en los que los gobiernos han interferido en mayor medida en la libertad individual y la privacidad de sus ciudadanos?

–Las informaciones acerca de lo que ha sucedido y está sucediendo en países como China son escasas, poco transparentes y sin posibilidad de verificación. Es cierto que en Europa algunos han mirado con cierta envidia la gestión de esos países, pero lo primero que les diría es que no sean ingenuos, precisamente por esa dificultad para acceder a la información real. Lo segundo que hay que tener en cuenta es que los estados democráticos tienen los suficientes recursos para limitar la libertad individual en favor del bien común. Lo que ha habido es una absoluta cobardía por parte de los políticos, que no quieren arriesgarse a perder un posible rédito electoral por tomar medidas que puedan resultar impopulares. Y en este sentido, el gobierno de Pedro Sánchez ha suspendido en todos los exámenes. Y no lo digo yo, sino el Tribunal Constitucional, que le ha tumbado los dos estados de alarma. ¿Y por qué a día de hoy, dos años después de empezar la crisis sanitaria, seguimos sin una ley de pandemias? ¿Por qué la ha pedido el PP? Pero si todos los expertos están diciendo que es necesaria.

–¿Cómo valora el escenario actual, en el que ha habido un estallido de contagios y sin embargo se relajan las restricciones?

–El coronavirus ha mutado, y ahora no hay que fijarse tanto en el número de infectados sino en el de ocupación de camas hospitalarias, puesto que gracias a la vacunación hay menos letalidad y gravedad. Así que es posible ordenar las restricciones de otra manera. Además, ha habido muchas medidas que solo eran brindis al sol, cuando la de prohibir la mascarilla al aire libre, mientras se permite seguir fumando en las terrazas, cuando se sabe que el humo del tabaco es un gran dispersor de los virus. Ahí los políticos no han querido entrar porque solo miran las encuestas.

–Hay algunos expertos que sostienen que ómicron está marcando el final del túnel.

–Pero esta historia de dolor no va a desaparecer tan rápidamente. Si solo nos preocupamos de pasar página rápidamente, como ya hicimos en otras olas, tropezaremos de nuevo en la misma piedra. Hay que ir a la raíz del problema. Solo en España, y durante esta sexta ola, han muerto 5.000 personas. No sabemos lo que vendrá, pero sí sabemos por ejemplo que hay muchos enfermos de COVID que han quedado con secuelas neurológicas severas, y que necesitarán mucho apoyo por parte de la comunidad. Es el momento de pensar el modelo de sociedad, de país y de ciudad que queremos, porque dependiendo de lo que elijamos, los políticos gastarán el dinero en unas cosas o en otras. Es importante que no caigamos en la indiferencia, y ser capaces de recuperar una serie de palabras que parecen antediluvianas, pero que hacen sociedades mejores, como servicialidad, compasión o bien común. No podemos permitirnos una sociedad que descarte a los más débiles y vulnerables, como pasó y como sigue pasando. Porque mientras aquí ya estamos hablando de poner una cuarta vacuna, hay médicos y enfermeras de África que siguen sin vacunar.

“En los bancos hay codicia y afán de ganar”

–¿Atiende bien nuestra sociedad a sus mayores no dependientes?

–Podríamos decir que en términos generales, sí, pero también podría hacerlo mucho mejor. Por ejemplo, tenemos un problema serio con la atención primaria. La persona mayor no quiere tener una videoconferencia con su médico o una consulta telefónica. Eso pudo ser necesario en el momento del confinamiento, pero de eso ya ha pasado mucho tiempo. El mayor necesita estar con su médico de familia y con su enfermera, y en eso estamos fallando. Y lo que están haciendo los bancos con las personas mayores, obligándolas a digitalizarse, es inmoral. Claro que hay colas en los bancos, ¿pero por qué? Porque los horarios de caja se restringen a unos momentos muy concretos. En los bancos hay codicia y un afán de ganar, cuando España hizo un gran esfuerzo para ayudarlos en la crisis financiera.

–¿Es partidario de la vacunación obligatoria de COVID?

–Con el nivel de vacunación que tenemos en España entiendo que es un debate que no necesitamos hacer. Quizás en otros países sí. Yo soy más partidario de la persuasión, del convencimiento interno.