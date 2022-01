El concejal de Promoción Económica e Urbanismo, Gregorio Agís, informa de la convocatoria de una reunión para el domingo a las 12.00 horas, en las inmediaciones de la capilla de la Virxe da Renda, en la parroquia de Combarro. Se trata de un encuentro que se organiza para trasladar a los vecinos los detalles del anteproyecto de rehabilitación integral del entorno del núcleo de O Xuviño. Según ha explicado el titular de este departamento, la reunión se realiza no solo para dar a conocer los detalles del proyecto, que actualmente se está redactando, sino también “para recoller as achegas e suxestións que as persoas que viven na zona estean interesadas en realizar”.

La actuación supera los 300.000 euros, que se financian en buena parte con fondos del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), que aporta más de 250.000 euros obtenidos por la citada concellería.