El Concello de Cuntis no descarta celebrar el desfile de Entroido, después de conocer el protocolo sanitario de la Xunta para esas fechas, pero ya ha decidido que la Festa do Lacón con Grelos no se celebrará a primeros de marzo. El alcalde. Manuel Campos comentó que se analizarán con detalle las nuevas normas autonómicas para el carnaval y sus desfiles antes de tomar una decisión en firme.

También dijo que si el protocolo lo considera factible y la pandemia lo permite, el Concello realizará el carnaval teniendo en cuenta las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los asistentes. En cuanto a la celebración de la Festa do Lacón con Grelos, el grupo de gobierno considera “inviable su celebración en estos momentos ya que no sería factible cumplir con todas las medidas pertinentes” y por ello se suspende la fiesta gastronómica. No obstante, se trabaja en un programa complementario para trasladar la cita a otra fecha este año. Manuel Campos también comentó la posibilidad de hacer otro tipo de promoción de este plato gastronómico, pero que “por el momento, por responsabilidad política, la tradicional celebración es inviable”.