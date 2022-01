La reinauguración de Radio Pontevedra

La emisora de radio fue un negocio más que los hermanos Vázquez Lescaille ubicaron en un amplio local del número 33 de la calle Peregrina, junto con recambios de automóviles y material eléctrico, además de aparatos de radio, gramófonos, amplificadores y discos. Evaristo, Enrique y Vicente funcionaron siempre como una empresa familiar bien avenida, pero Enrique estuvo al frente de Radio Pontevedra tras su puesta en marcha a principios de 1934, tal y como ya contamos en una crónica anterior. Él fue un auténtico pionero.

Como tantas otras cosas, la Guerra Civil trucó el devenir de esta emisora; irremediablemente marcó un antes y un después. Hasta 1936 transcurrió su fecunda prehistoria; luego se abrió un paréntesis con su incautación manu militari y, finalmente, en 1941 comenzó su historia comercial.

Ningún testimonio documental o memorialista explicó nunca la razón por la cual los Vázquez Lescaille vendieron a finales de aquel año su preciada emisora a los marinenses Francisco Aldao Carballo y su cuñado José Hermida Vidal, casado con su hermana Hermelinda. Ni siquiera Lulú Vázquez de Silva, hija de Evaristo, guardaba recuerdo alguno. Memoria viva de esta ciudad, doña Lulú reconoció a este cronista poco antes de morir que desconocía cualquier detalle sobre las circunstancias que rodearon aquella operación.

Entonces no se cifró el precio pagado; luego se habló de un montante, quizá exagerado, de 150.000 pesetas por todos los negocios de los Vázquez Lescaille en dicho establecimiento. Un dinero que puso la pudiente familia Aldao.

FARO anticipó la buena nueva a los pontevedreses el 27 de diciembre de 1941 en rigurosa exclusiva. El director comercial, Francisco Aldao, y el director técnico, José Hermida, explicaron sus proyectos y sus anhelos, tras acometer una importante mejora en instalaciones y medios. En tal sentido, Hermida agradeció públicamente el apoyo recibido del gobernador civil, Francisco Rodríguez Acosta, y del secretario local de Falange, Luís Huesa Pérez. Sin su visto bueno, no habría sido posible la reinauguración de la emisora.

Entonces comenzó a radiarse su historia verdadera. Aldao y Hermida incrementaron la potencia de EAJ-40 para llegar más lejos y ofrecer una audición mejor. Igualmente promovieron una ampliación horaria de su programación diaria, tanto vespertina como nocturna.

Puntualmente, los dos propietarios subrayaron su deseo de prestar una atención especial al público infantil con un espacio adecuado; al fin y al cabo, los niños eran los radioyentes del mañana. También anticiparon mayores beneficios para los socios colaboradores, una figura sui géneris creada desde su puesta en marcha con bastante aceptación. Por último, expresaron su deseo de crear un cuadro teatral, así como un grupo musical con aficionados locales.

Radio Pontevedra eligió para su puesta de largo una fecha tan señalada como el Día de Reyes de 1942. A la una y media de la tarde, el padre franciscano Luís Mª Fernández, realizó la tradicional bendición. A continuación, se abrió la emisión inaugural y pasaron por sus micrófonos el secretario local de Falange, Luís Huesa Pérez; el secretario local del Movimiento, José G. Martí; el delegado provincial de Educación Popular, José Rodríguez Pérez; el alcalde en funciones, Celestino Fontoira Peón por ausencia del titular, Remigio Hevia Marinas; y cerró el gobernador civil, Francisco Rodríguez Acosta. Todos se ciñeron a un guion más que previsible, de exaltación patriótica hasta decir basta.

La Banda de Música de Falange interpretó varias obras a lo largo de la retransmisión especial y puso el broche final con el obligado himno nacional. A continuación, autoridades e invitados recorrieron las instalaciones y compartieron un vino español servido por el Bar Savoy en la propia emisora.

Dentro de las mejoras introducidas por los nuevos propietarios, a todos los asistentes deslumbró un imponente cuadro de mandos para el control de las emisiones, dotado de un sistema que permitía intercalar la voz del presentador sin dejar de sonar el disco. Toda una modernidad en aquel tiempo de penumbra.

La primera emisión teatral que emitió Radio Pontevedra en esta nueva etapa fue “El puñal del Godo”, de José Zorrilla, en la noche del 24 de enero del mismo año, con motivo de la celebración del primer centenario del fallecimiento del dramaturgo, y corrió a cargo del cuadro local del Teatro Español Universitario.

Entre aquellas representaciones radiofónicas que tuvieron una acogida entusiasta bajo la dirección de Fausto Otero, sobresalió una lectura especial de “La vida es sueño”, de Calderón de la Barca, a cargo de la prestigiosa actriz Josefina Blanco, viuda de Valle Inclán, afincada en Pontevedra durante sus últimos años.

A partir del 4 de marzo de 1942, la emisora comenzó a anunciar su programación completa en la prensa, otra aspiración de Aldao y Hermida para fidelizar a sus oyentes. De las dos horas diarias antes de la Guerra Civil, pasó a emitir entre cinco y seis horas repartidas en dos tramos.

El primer bloque del día comenzaba a la una y media, con discos dedicados, la cartelera cinematográfica y anuncios en general. A continuación, el parte obligatorio de Radio Nacional de España, siempre a las dos y media de la tarde, seguido de circulares, disposiciones y órdenes de la Jefatura del Movimiento. Esta primera parte concluía generalmente con un programa infantil y otro de discos dedicados.

El segundo bloque transcurría de nueve y media a once y media de la noche, con el segundo parte de RNE, seguido de charlas en directo de personalidades destacadas y reputados profesionales, y un pequeño noticiero local antes de echar el cierre. Entre aquellos primeros intervinientes estuvieron el registrador Ríos Mosquera, el profesor Ugarte Pollano y el doctor Alemany, director del Servicio Higiénico Infantil.

Algún tiempo después, Francisco Aldao Carballo montó el establecimiento Auto-Radio en la calle de la Oliva, y José Herminda Vidal pasó a gestionar en solitario Radio Pontevedra, que hoy sigue en manos de la misma familia.

Fausto Otero y Esther Hermida, la pareja estrella

Si Antonio Pérez Barrio fue el principal referente como speaker de Radio Pontevedra a lo largo de su prehistoria, otro tanto ocurrió luego con Fausto Otero Rúa tras el inicio de su historia comercial. Pero él fue mucho más que el locutor estrella, puesto que ejerció principalmente como director artístico al frente de su memorable cuadro de actores aficionados: entre otros, María del Valle-Inclán, Conchita y Pilar Barba, Sabino Torres, Santiago Mariño, Rafael Landín o Francisco Calvo cuando aún no era Xan das Canicas. Otero Rúa se había curtido durante los años 30 en el teatro aficionado local y había obtenido cierto reconocimiento. Es decir, que se hizo un nombre y esa formación artística encarriló después su fichaje por Radio Pontevedra. Por su parte, la joven Esther Hermida resultó el contrapunto ideal de Fausto Otero ante los micrófonos de la emisora. Ambos formaron una popular pareja, solo radiofónica, que permaneció activa durante mucho tiempo. Ella tenía “la voz de plata y cristal”, según los cronistas de entonces. Con mando para hacer y deshacer en la programación, Fausto Otero puso en marcha numerosas iniciativas, artísticas y musicales, que impulsaron la entrada de la emisora en los hogares pontevedreses. La destacada trayectoria de Fausto Otero a punto estuvo de truncarse para siempre a finales de 1943 a causa de una grave enfermedad. Un amigo franciscano llegó a suministrarle la extremaunción y la noticia conmocionó a la parroquia radiofónica. Afortunadamente, luego vivió para contarlo. Sin duda, la Fiesta de la Radio constituyó el gran éxito de aquellos años, historia ya contada en estas páginas hace algún tiempo. Retransmitido en directo desde el cine Victoria, el programa fue una especie de salto a la fama en busca de incipientes artistas y voces talentosas. Fausto Otero dio la alternativa como presentador a Luciano Rodríguez en tan celebrada ocasión. Como todo principio tiene un final, a mediados de 1948 Fausto Otero Rúa se despidió de los oyentes y junto con su familia embarcó en Vigo el 27 de junio rumbo a Buenos Aires, dispuesto a hacer las américas. Los amigos le tributaron una cena de despedida en el restaurante del Carabela, que resultó muy emotiva. El homenajeado presidió la mesa entre Enrique Quesada, delegado provincial de Educación Popular, y José Hermida, propietario de la emisora. El encargado de realizar el ofrecimiento no fue otro que Mariano de Flórez y Martínez de la Victoria, marqués de la Hinojosa, su sustituto como director artístico del cuadro radiofónico. Al día siguiente y víspera de su viaje, Radio Pontevedra ofreció a Fausto Otero una merienda íntima, casi familiar, a la que no faltó nadie: desde su pareja radiofónica, Esther Hermida, hasta el mentado Mariano de Flórez, así como su sustituto como primer locutor, Lucianito Rodríguez, pasando por Benito Rodríguez, otro locutor; Pilar Royo, encargada de control, o Benigno de la Torre, el entrañable “Tono”, colaborador informativo y corresponsal de FARO. José Hermida acompañado de su mujer, Mely Aldao, que no quiso faltar, dedicó unas sentidas palabras a su estrecho colaborador, ensalzando su trabajo de aquellos años y lamentando su marcha. Luego corrió el champán; el fotógrafo Castuero plasmó la efeméride y, finalmente, Hermida entregó a Otero una grabación del acto como recuerdo imperecedero. A partir de entonces, Radio Pontevedra abrió otra etapa hasta 1953, cuando se asoció con la Cadena Ser e inició su proyección definitiva.