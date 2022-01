El Departamento de Servizos Sociais del Concello de Poio cerró el año 2021 con el empleo de unos 90.000 euros para el Fondo de Emerxencia Social. Tal y como señala la concejala responsable de este ámbito, Rosa Fernández, es a través de esta línea que se facilitan ayudas y ayudas básicas a aquellas familias que no disponen de recursos económicos y se encuentran en riesgo de exclusión.

Esta cifra supuso un incremento de cerca del 30% respecto a la partida de 2020, que se cerró en poco más de 65.000 euros. “ “No Orzamento de 2021 contemplábase unha partida inicial para este tipo de axudas de 32.000 euros, pero fomos incrementándoo co paso dos meses, para poder dar resposta ás necesidades das familias que así o precisan”, señala Fernández González, que recuerda que Servizos Sociais también gestiona una subvención de la Diputación de más de 8.000 euros para cubrir necesidades básicas.

Rosa Fernández destaca que una parte importante de estos fondos se destinaron a pagar alquileres de viviendas (más de 63.000 euros). A ello hay que sumar la adquisición de artículos de primera necesidad, así como medicamentos o artículos farmacéuticos. En total, solo a través del Fondo de Emerxencia Social, fueron atendidas el pasado año 107 familias.

Más fondos este año

En 2022, la concejala de Servicios Sociales recuerda que los Presupuestos aprobados inicialmente en diciembre incluyen una partida que aumenta prácticamente en 20.000 euros respecto a años anteriores. “En caso de que non resulte suficiente, volveremos a incrementala ao longo do ano, tendo en conta en todo momento as necesidades destas unidades de convivencia. Ningunha familia que cumpra co que establecen os informes das técnicas quedará sen axuda”, aclara Rosa Fernández.

Más allá del Fondo de Emergencia, el área de Servizos Sociais tendrá en 2022 recursos por importe de 1,3 millones de euros, lo que se traduce en el 10% del presupuesto municipal, que en este año también alcanza su techo, con cerca de 13,5 millones de euros. El incremento para este departamento respecto a 2021 es de unos 150.000 euros. En este sentido, Rosa Fernández recuerda que, además de las ayudas que se tramitan desde el Fondo de Emergencias, Servizos Sociais también coordina otras prestaciones como el Servicio de Axuda no Fogar (SAF) o programas para mayores como Saudemente, entre otras muchas iniciativas. “En total, prestamos servizo a preto de 500 persoas, a través de diferentes liñas”, concluye Rosa Fernández.