Arte para cuidar de la sanidad de todos

Por cada dólar de inversión en sanidad y educación pública los países recuperan al menos 10, según datos de la Organización Mundial de la Salud, que recuerda que una sociedad que pone en riesgo su sanidad universal puede afrontar en pocos años gravísimas dificultades en el desarrollo económico y progreso social.

“Hay que defenderla a toda costa, cuidarla y que no nos lleven a los ciudadanos a la sanidad privada, que es lo que parece que pretenden”, señala el pontevedrés José Martínez García, autor de la singular escultura que puede contemplarse este mes en el bar Raxeria, ubicado en la calle Estrada.

Se trata de una obra especial, que busca visibilizar de forma explícita la precarización de la sanidad. Para ello, la escultura incluye distintas figuras que van mostrando un escenario de deterioro. “Se ve gente atendida en la calle”, explica el autor, “pacientes que hacen cola para que el guardia les de paso uno por uno al hospital”.

A continuación, “el enfermero les pregunta por su dolencia y se lo comunica al médico, que a su vez le da el volante para entrar al hospital”. La salida “se indica con flechas indicativas y es vida o cielo”, explica el autor sobre esta propuesta para visibilizar la precarización en la que tampoco falta “un autobús sanitario que recoge a los pacientes por el pueblo, que hacen cola delante de la parada”.

Hasta su jubilación hace cuatro años, José Martínez García dedicó casi medio siglo de vida profesional al montaje de instalaciones y canalizaciones en centros. Encabezó durante más de dos décadas una empresa “y trabajé mucho en hospitales y centros públicos en Salamanca, el Juan Canalejo de A Coruña o el Álvaro Cunqueiro de Vigo”, recuerda, de modo que conoce bien el impacto de la sanidad pública en la vida diaria de las personas.

Fue precisamente el jefe de instalaciones del hospital vigués, el ingeniero Alfredo Seijas, “quien me sugirió la idea de hacer una escultura y me animó. Yo me pregunté por qué no y lo siguiente que pensé es que la que se merecía una escultura es la sanidad pública, lleva años demostrándolo”.

Su habilidad para manejar el acero (entre los trabajos que desarrolló están más de 4 años de labor en Gaiás) hizo el resto y hasta el 20 del próximo mes de febrero aproximadamente los pontevedreses pueden contemplar en el bar Raxeria esta obra en la que puede leerse “Coidemos a sanidade pública” y “Sanidade sen recursos”.

José Martínez García la inició en 2016 y le llevó más de 2 años de trabajo. “La terminé incluso antes de la pandemia”, explica, si bien considera que con la crisis sanitaria se ha evidenciado todavía más el problema de la precarización de la sanidad “y el tema, desgraciadamente, está de más actualidad que nunca”, lamenta. ¿Su ilusión? Que la obra realizada en Pontevedra se exponga definitivamente en Vigo, la ciudad en la que fue inspirada.