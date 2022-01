El sentir granate, en forma de futbolín

“Charles, Álex y Churre tenían que estar”, admite Fran, que, desde cero, pintó a los muñecos del futbolín con la indumentaria exacta, el nombre en la parte trasera de la camiseta y algún otro detalle minucioso como los escudos y algún peinado. Para ello, la tarea parecía simple pero se convirtió en hercúlea, un continuo ensayo y error hasta dar con la tecla para este autodidacta. “Es un proceso muy lento, pero al final vale la pena. Tienen manos y manos de pintura. Lo que más me costó fueron los detalles pequeñitos, la cara, el escudo, los nombres, el símbolo de Adidas en la camiseta”, explica Poza, que una vez que comenzó se vio sumergido en el proceso.

Además de los tres fijos de la convocatoria, entre los seleccionados para el futbolín, escogió a Seoane porque es un ejemplo de jugador que “le gusta mucho”. Sin embargo, también hay pragmatismo en sus elecciones. “A algunos los puse porque el nombre era más sencillo de pintar, pero a Rufo lo puse porque como en todos los futbolines hay un jugador calvo, lo teníamos claro”, señala.

“Todavía no hemos jugado mucho con él porque quiero disfrutar primero de que está bien pintado, antes de que se empiece a descorchar todo por el uso”, reconoce este aficionado granate, que eligió al Deportivo de La Coruña como rival porque “su mujer es de allí”.

Una afición de generaciones

Tanto para Fran como para Carmen, el fútbol se disfruta con el equipo de casa, yendo al estadio a pie horas antes para ver a los jugadores calentar y disfrutar del espectáculo en vivo e incluso acompañando en algunos viajes a sus ídolos. “Mi padre me enseñó a querer al Pontevedra, en las buenas y en las malas, y yo intento enseñárselo a mi hija”, confiesa el padre, que es capaz de trazar el origen de la pasión granate de su familia hasta su abuelo, que era también socio del Pontevedra.

“Con mi sobrina nieta, a la que le sacamos nosotros el carné, serían ya cinco las generaciones de aficionados granates que hay en casa", recuerda Poza.

Cuando la tradición de un equipo está tan enraizada en el seno de una familia, se trata de un sentimiento al que no le afectan mucho las victorias ni las derrotas.

“Nos gusta que gane, pero no nos hundimos si pierden”, dicen, con respecto a la racha histórica de seis victorias consecutivas en la que está inmerso el equipo actualmente. “Ahora lo seguimos y vamos a Pasarón los domingos; si gana, estamos muy contentos, pero si pierde, se nos pasa a los dos minutos” concluye.

