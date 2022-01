Pontevedra cuenta con su propio vídeo promocional, Poio estará presente en el stand de pueblos mágicos de España y Sanxenxo, la principal potencia turística de las Rías Baixas, apuesta por sortear estancias en el municipio. Son algunas de las propuestas con las que los municipios de la ría acuden a la feria internacional de turismo Fitur, que comienza hoy miércoles en Madrid.

En el caso concreto de Sanxenxo, el objetivo es promocionar el destino y animar a visitar el stand propio del municipio, dentro del pabellón de Turismo de Galicia. Para ello, el Concello y el Consorcio de Empresarios Turísticos (CETS) sortearán en la Feria diez estancias para dos personas y durante dos días en Sanxenxo.

Desde hoy y hasta el próximo domingo, todas las personas que acudan al stand de Sanxenxo, se saque una foto y la suba a las redes sociales con el hashtag #SanxenxoEnFitur mencionando a Turismo de Sanxenxo en Twitter, Instagram y Facebook entrarán en el sorteo. Una vez concluya la feria y durante el mes de enero, se sortearán entre los participantes las estancias que deberán ser disfrutadas a lo largo de este año. Solo se admitirá una foto por persona.

Sanxenxo acude a esta edición de Fitur con nuevos materiales de promoción turística. Con el objetivo de crecer los doce meses del año se han actualizado los folletos de información turística y la web turismodesanxenxo.com. En papel la información se ha distribuido en seis folletos temáticos, que abarcan desde las playas y la costa hasta los recursos menos conocidos como la Ría de Arousa, las rutas del interior y el patrimonio.

De los seis folletos, tres se estrenan hoy en Fitur, que son “Playas”, “Paisajes” y “Patrimonio”. En los otros tres, “Gastronomía”, “Salud y bienestar” y “Náutica”, ya se está trabajando.

El código “QR” es una herramienta digital que facilita la accesibilidad a la información desde cualquier lugar. Se ha incluido en la contraportada de los folletos turísticos y durante los próximos meses se desplegará en las playas, rutas de senderismo, pazos o cualquier otro lugar de interés turístico. De esta forma el visitante podrá profundizar en la información sobre la iglesia que tiene delante o la ruta que este recorriendo, además de poder acceder al resto de la información turística.

El Pueblo Mágico de Combarro y la variante espiritual del Camiño, las apuestas de Poio

Poio volverá a tener visibilidad en Fitur. La concejala de Turismo, Silvia Díaz, acompañada del cuerpo técnico del departamento municipal, viajará a Madrid en representación del municipio. En esta ocasión, Poio formará parte del stand de la Red de Pueblos Mágicos de España, de la que Combarro es miembro desde 2019. Como recuerda la propia Díaz, esta red está formada por más de 70 pueblos, de los que solo cuatro son gallegos (Portomarín, Ribadavia, Cambados y Combarro). El Instituto del Desarrollo Local y Estudios Sociales (IDL) es el encargado de impulsar esta red, a través de la cual busca promover proyectos e iniciativas, en colaboración con las administraciones públicas, que ayuden a la promoción y desarrollo del turismo. De esta forma, las personas que se acerquen al stand tendrán a su disposición diverso material promocional e informativo sobre Combarro en particular y Poio en general. Más de 600 folletos, así como planes turísticos, revistas y vídeos promocionales compondrán esta oferta, a la que también se suma el Pasaporte Mágico, una fórmula a través de la cual la Red de Pueblos Mágicos quiere facilitar la organización de viajes, excursiones y escapadas a las localidades socias, brindando diversa información de interés. Díaz destaca la importancia de formar parte de esta entidad, ya que son varios los requisitos que los aspirantes deben superar para poder formar parte de la asociación teniendo en cuenta cuestiones como la importancia histórica de los monumentos, calidad de vida, entorno urbano, rutas y espacios naturales o gastronomía”. Además, la concejala de Turismo ha explicado que mañana Poio estará representado en la presentación de la campaña de la Diputación. Posteriormente, a partir de las 17.30 horas, Silvia Díaz asistirá a la presentación de la campaña O Salnés no Camiño, en la que Poio participa por ser la primera etapa de la Variante Espiritual del Camino Portugués. “Só durante 2021 tivemos a visita de máis de 5.000 peregrinos, cantidade que ao longo de 2022 podería aumentar de xeito exponencial, ao ser tamén Ano Xacobeo”, ha señalado Díaz, que tiene claro que la participación de Poio en Fitur es “unha aposta por continuar consolidando un sector de primeiro nivel no que á dinamización e a actividade económica local se refire”.