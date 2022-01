El futuro del Mercado, de nuevo a debate

La proposición del PP de Pontevedra de acometer una reforma integral en la planta baja del Mercado de Abastos se ha recibido con sentimientos encontrados entre los propios placeros, que ven con buenos ojos que se realicen mejoras pero muestran cierta confusión al no conocer todavía las medidas concretas que se pretenden impulsar desde la oposición.

Según la agrupación popular, que presentará esta moción en el pleno municipal de mañana, la propuesta cuenta con el apoyo de “la práctica totalidad de las concesionarias” a través de una recogida de firmas.

“Debemos acometer mejoras para garantizar la prestación de un servicio óptimo y que los usuarios disfruten de sus compras de manera cómoda”, argumentan desde el PP pontevedrés, señalando también que “la última gran reforma de la planta baja del Mercado se llevó a cabo hace casi más de 20 años, en 2003”.

La sensación entre los placeros es de consenso a la hora de afirmar que hacen falta medidas para acondicionar el mercado, pero la inconcreción en la propuesta que el PP va a llevar al pleno municipal deja fríos a muchos.

“Yo no firmé porque no me trasladaron ninguna medida concreta de lo que se quería proponer. Si no sé de qué va, ¿por qué voy a firmar?”

En otros casos, algunos vendedores sabían que “firmaban un papel a favor de que hubiera mejoras”, pero desconocían que, tras la recogida de las signaturas, había una formación política impulsando la iniciativa.

Sin embargo, a pesar del desconocimiento, la mayoría de comerciantes de la plaza estaría a favor de renovar ciertos elementos estructurales de la planta baja.

“El suelo hay que cambiarlo, porque por mucho que lo limpien y le pongan parches da apariencia de sucio”, comenta una vendedora de mariscos.

“Deberían mejorar la canalización y las rejillas del suelo, porque en cuanto sube la marea el olor es insoportable”, admiten en uno de los puestos de verdura de la parte central.

El alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, valoró la moción del PP como “exagerada” y aseguró el Mercado de Abastos es un lugar al que el Concello de Pontevedra ha destinado una cantidad amplia de recursos recientemente.

“Una de las inversiones más potentes que se hizo en este Concello en los últimos años fue la del Mercado. Seguimos trabajando e invirtiendo en él, después de hacer la parte de arriba con fondos europeos EDUSI, además de actividades de dinamización”, aseguró el regidor.

No solo arreglar, dinamizar

Otras mejoras que les gustaría que se llevaran a cabo no tienen tanto que ver con obras de acondicionamiento, sino con reavivar la actividad del Mercado.

“Necesitamos que haya una chispilla para reactivar este espacio”, afirma una vendedora de verdura y pan, que también reclama más espacio dentro de la plaza para su negocio.

“Tienen que pensar más en los vendedores jóvenes, en facilitar cosas como la venta a domicilio, que es el futuro de esto”, sugiere, además de proponer otros incentivos para atraer clientes.

“Yo ofrezco una hora gratis de párking con una compra mínima de 15 euros, pero iniciativas como estas debían salir del propio Concello, no de nosotros”, afirma la vendedora.

El parking gratis es una opción, pero los placeros estarían a favor de cambiar la circulación para fomentar el acceso en coche o que el mercadillo ambulante vuelva a las calles aledañas, entre otras ideas.