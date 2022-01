Los test de saliva para colegios llegan al área, que tiene 8.459 casos activos y 78 hospitalizados

Los centros de Educación Primaria tanto públicos como privados del área sanitaria de Pontevedra y O Salnés recibieron ayer la primera entrega de test de saliva para escolares de cinco a once años en el marco de la campaña de la Consellería de Sanidade para frenar la pandemia del COVID.

En el caso del municipio de Pontevedra, fue a media mañana cuando comenzaron a llegar a los colegios, en los que la Xunta entregó el equivalente al 25% de su alumnado incluido en esa franja de edad. Por ejemplo, en el CEIP Froebel recibieron 46 test de antígenos para los niños.

Esta iniciativa se suma a la puesta en marcha antes de las vacaciones de Navidad, a través de la cual se dispensaron también gratuitamente estas pruebas en las farmacias.

Desde los colegios pontevedreses celebran la recepción, pero advierten de que el número de test recibidos se quedará escaso a la vista de la evolución de la pandemia en el área, que los profesionales sanitarios del Complexo Hospitalario de Pontevedra, CHOP, auguran que llegará esta misma semana al pico de la sexta ola.

La campaña se extenderá durante varias semanas teniendo en cuenta que el período máximo de incubación del COVID es de 14 días y tomando como referencia la vuelta a las aulas tras el parón navideño.

Los test se distribuirán bajo la supervisión del coordinador COVID de cada centro y para poder cribar a los menores más próximos a casos positivos que surjan en las aulas, es decir, hasta cuatro, que es cuando se considera un brote y ya debe intervenir la Dirección Xeral de Saúde Pública.

En caso de terminar con las remesas que les llegan, el Sergas pondrá a disposición de los colegios más en su plataforma logística, siempre y cuando se justifique el correcto empleo de los recibidos en un primer momento.

En el conjunto de la población de Pontevedra y O Salnés hay 8.459 casos activos de COVID, tras registrarse 579 nuevos en 24 horas

Según la última información facilitada por el Sergas, que será actualizada a mediados de esta semana, en los colegios e institutos del área sanitaria hay 1.666 casos activos de coronavirus, estando afectados a nivel Primaria los colegios Xunqueira II, Doroteas, Los Sauces, Sagrado Corazón, Sagrado Corazón de Jesús de Placeres, Vilaverde de Mourente, La Inmaculada de Marín, Santa Lucía de Moraña, Alfonso VII de Caldas y Rosalía de Castro y A Loma de Vilagarcía de Arousa.

En el conjunto de la población de Pontevedra y O Salnés hay 8.459 casos activos de COVID, tras registrarse 579 nuevos en 24 horas, lo que supone el menor aumento de la última semana, en la que la media de incremento de contagios se estaba situando en el millar.

Sí ha aumentado la presión hospitalaria, con 78 personas ingresadas, de las cuales 71 se encuentran en planta (56 en el Hospital Montecelo, 12 en el de O Salnés y tres en el QuirónSalud Miguel Domínguez), así como siete en la Unidad de Cuidados Críticos. Supone, en todo caso, menos de un 1% del total de infectados.

Los cuatro grandes municipios de la comarca pontevedresa suman 3.967 casos activos, con la Boa Vila a la cabeza y sus 2.435. Le sigue Marín, con 636, mientras que en Sanxenxo son 492 y en el concello de Poio hay 404.

Por su parte, en O Salnés destaca Vilagarcía de Arousa, con 1.351.

Preparados para reforzar a los “treintañeros” con la tercera dosis

La vacunación con la tercera dosis de refuerzo de las personas de 30 a 39 años comenzará mañana miércoles en el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés, tal y como informa el Sergas. El programa de vacunación continuará hoy martes con los mayores de 40 que no completaron la pauta. Así, en turnos de mañana y tarde se ha convocado a 250 personas en el “vacunódromo” de Campolongo, así como otras 200 en el de Vilagarcía. Asimismo, los sanitarios procederán a vacunar a todas aquellas personas que aún no han recibido ninguna dosis de la vacuna, que no necesitarán cita previa. También se incluye la “repesca” de los niños menores de 12 años.

5 puntos de cribado

El área sanitaria mantiene abiertos cinco puntos de cribado con cita previa:

Recinto Ferial de Pontevedra Sala de exposiciones del Auditorio de Vilagarcía Sala Nauta de Sanxenxo Edificio de A Tafona de Caldas de Reis Museo Manuel Torres de Marín.

Todos ellos está abiertos de lunes a domingo en horario de 8.30 a 13.40 horas y de 15.30 a 20.40 horas. En caso de dar positivo con un test de antígenos en el domicilio, debe llamarse al teléfono 881 540 045