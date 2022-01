Rueda no ve “justo” abandonar la idea de que Ence pueda seguir en Pontevedra

El vicepresidente primero de la Xunta, Alfonso Rueda, se mostró crítico ayer ante las declaraciones efectuadas por la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, en las que destacaba la mayor viabilidad de trasladar la fábrica de Ence en Pontevedra dentro de Galicia a zonas calificadas de “transición justa”, que en la comunidad autónoma son As Pontes y Cerceda. Una mayor facilidad al contar así la operación con una mayor disponibilidad de recursos de financiación existentes para abordar una posible operación de traslado.

Rueda considera que “no parece ni serio ni justo con Pontevedra que se abandone” la posibilidad de mantener los puestos de trabajo en la comarca de Pontevedra, tanto en la actual ubicación como en otra alternativa pero en la misma zona. Para Rueda, no sería “justo” con la ciudad y su comarca no hacerlo al menos sin “intentar primero que esos puestos de trabajo que ya existen en Pontevedra se mantengan en la comarca”.

Rueda apuesta por “consolidar lo que ya hay y después intentar que nuevas inversiones sean también en la comarca en donde Ence tiene las instalaciones”

Rueda apuesta por “consolidar lo que ya hay y después intentar que nuevas inversiones sean también en la comarca en donde Ence tiene las instalaciones”.

Insiste en explorar la alternativa de ascribir los terrenos al Puerto de Marín

Rueda reiteró la apuesta de la Xunta por adscribir al Puerto de Marín los terrenos que ocupa actualmente la pastera como la mejor solución para sortear el problema legal de la fábrica, cuya concesión en terrenos de dominio público marítimo terrestre ha sido anulada por una sentencia, que ha sido recurrida y no es firme, de la Audiencia Nacional. “Hay una solución que al Gobierno no le gusta nada, nunca nos explica por qué no es viable”, señaló con respecto a esta alternativa: “Hablan de antiguos informes (en referencia a uno encargado por el Concello en 2005 que concluiría la ilegalidad de la medida), pero hay un informe ahora mismo del Consello Consultivo que dice que esto es posible, por lo tanto exploremos esta posibilidad”.

Colectivos como la APDR acusan a la Xunta de tergiversar el informe del Consello, asegurando que no respalda la continuidad de Ence con su adscripción al Puerto y anuncian para hoy una comparecencia.