El área sanitaria de Pontevedra-O Salnés ha llegado este martes a los 80 hospitalizados por COVID, 73 de ellos en planta (dos más que en la jornada anterior) y siete en la UCI de Montecelo, que se mantiene en la misma ocupación desde hace unos días. Estos 80 enfermos en los hospitales supone la cifra más alta de la sexta ola, con 67 en el CHOP, diez en O Salnés y tres en el QuirónSalud Miguel Domínguez.

En todo caso, el distrito pontevedrés es el quinto con menos ingresados por COVID, ya que en A Coruña se llega a 145, son 102 en Vigo y 92 en Santiago, mientras que en Ourense hay 91. Solo Ferrol (33) y Lugo (59), están por debajo de Pontevedra-O Salnés.

El balance del Sergas, actualizado a las 18.00 horas del lunes, registra 590 nuevos contagios en 24 horas, después de realizarse 410 pruebas PCR y 1.156 test de antígenos. también se otorgaron 482 altas. Todo ello provoca que el número total de casos activos en el área crezca en 108 personas, hasta los 8.567 enfermos, a poco más de sesenta de llegar al récord de esta sexta ola.

Por su parte, la vacunación con la tercera dosis de refuerzo de las personas de 30 a 39 años comienta este miércoles en el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés, mientras que el programa de vacunación continúa este martes con los mayores de 40 que no completaron la pauta. Así, en turnos de mañana y tarde están convocadas 250 personas en el “vacunódromo” de Campolongo, así como otras 200 en el de Vilagarcía. Asimismo, los sanitarios proceden a vacunar a todas aquellas personas que aún no han recibido ninguna dosis de la vacuna, que no necesitarán cita previa. También se incluye la “repesca” de los niños menores de 12 años.

El área sanitaria mantiene abiertos cinco puntos de cribado con cita previa: Recinto Ferial de Pontevedra, Sala de exposiciones del Auditorio de Vilagarcía, Sala Nauta de Sanxenxo, Edificio de A Tafona de Caldas de Reis y Museo Manuel Torres de Marín.

Todos ellos está abiertos de lunes a domingo en horario de 8.30 a 13.40 horas y de 15.30 a 20.40 horas. En caso de dar positivo con un test de antígenos en el domicilio, debe llamarse al teléfono 881 540 045.