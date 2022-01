Denuncian que el Hospital Montecelo lleva casi una semana con su único escáner averiado

Marra asegura a FARO que actualmente en el CHOP solo hay dos escáner para hacer tomografía axial computarizada (TAC), “uno se encuentra en el Hospital Montecelo y otro en el Provincial”.

“No siempre fue así, ya que hace diez años había tres en total, dos en Montecelo. Pero uno de ellos se averió y en vez de comprar otro los repartieron. Esto ha provocado que el de Montecelo se encuentra actualmente suprautilizado y que, periódicamente, se estropee, registrándose una media de do o tres incidentes al año”, pone en antecedentes el facultativo.

Así, denuncia que desde el pasado jueves el aparato ha sufrido una nueva avería y que “no se sabe cuándo lo van a arreglar”. “Desde entonces, todos los pacientes que necesitan un TAC de Urgencias en Montecelo son bajados al Provincial, incluidos los de accidentes cerebrovasculares, lo que se conoce como ictus”, advierte.

En este sentido, muestra su preocupación porque el denominado “código ictus” insta a actuar de forma precoz ante el reconocimiento de los síntomas de este accidente cerebrovascular con el objetivo de trasladar de forma urgente a cada paciente para una intervención los más rápida posible. “Esto puede revertir el ictus y sabemos que al menos con un paciente no se pudo hacer por este motivo, lo que es muy grave, ya que se quedará con las secuelas”, se lamenta Enrique Marra.

Además, señala que actualmente solo hay una ambulancia para el traslado de este tipo de enfermos, lo que ralentiza y complica todavía más el proceso.

“Es un despropósito. Estamos hablando de que el principal hospital de Pontevedra no tiene TAC. Me consta que desde los servicios de Urgencias y Radiología también lo han comunicado a la dirección del área sanitaria. ¿Qué va a ocurrir cuando se construya el Gran Montecelo? ¿Va a seguir igual? ¿Va a estar vacío sin el equipamiento necesario para atender a la población?”, añade.

Cerca de 300 personas fueron atendidas en el servicio de Urgencias hospitalarias durante el pasado fin de semana

La presión que el servicio de Urgencias del Hospital Montecelo sufre a diario debido a la pandemia del COVID se agudiza especialmente durante los fines de semanas. El que acaba de pasar supuso la atención de 158 personas el sábado y otras 130 el domingo, es decir, casi 300 en tan solo dos días. Además, ayer lunes por la mañana otros diez pacientes permanecían a la espera de una cama para su hospitalización en planta. Los profesionales de Urgencias se lamentan de que “es enorme la gran cantidad de casos leves que nos llegan que en realidad deberían ser atendidos por sus médicos de cabecera porque la Atención Primaria ha fenecido”. De hecho, las esperas para una cita previa con los facultativos de los centros de salud van desde una semana a dos de media, lo que obliga a los enfermos a optar por las urgencias, bien sea en los Puntos de Atención Continuada (PAC), como el de A Parda, bien en el Hospital Montecelo. La situación en Primaria no es mejor y hay médicos que tienen que afrontar a diario agendas con cerca de un centenar de pacientes. Para evitar que la presión hospitalaria continúe agravándose a causa de la pandemia, la dirección del CHOP decidió ya en el pasado mes de diciembre aplazar las intervenciones quirúrgicas no urgentes siempre y cuando el paciente pueda esperar y no conlleve un riesgo para su salud.