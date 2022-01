“Los doctores somos profesionales, pero no debemos descuidar la comunicación”

La doctora Isabel Alonso Troncoso ha sido elegida como la mejor endocrina de España en la octava edición de los Doctoralia Awards, un reconocimiento nacional que distingue a los especialistas más valorados del país teniendo en cuenta las opiniones de sus compañeros de profesión, así como las de sus propios pacientes. Durante tres décadas ejerció en el Complexo Hospitalario de Pontevedra, CHOP, pero desde hace tres, tras solicitar una excedencia, se ha centrado en la atención endocrinológica privada en el Centro Médico Climenova de Pontevedra.

– Entre los 15 nominados en toda España y tres finalistas, ha sido la ganadora en su especialidad. Supongo que el hecho de que sean los propios pacientes los que así lo hayan decidido le emocionará...

– En los últimos tres años hice una apuesta por cambiar mi línea profesional y esto de alguna manera reconoce que la forma de hacerlo es satisfactoria. Quisiera agradecer a mis pacientes sus valoraciones y comentarios publicados expresando su satisfacción por la atención recibida. Se han quedado satisfechos con la exploración médica muy completa y las pruebas complementarias realizadas en la propia consulta para emitir el diagnóstico. Pero, sobre todo, quiero destacar que han valorado siempre muy positivamente el tiempo dedicado en consulta. Cuido mucho el tiempo preciso para escuchar al paciente, para realizar la exploración, para definir el diagnóstico, para explicarlo y compartirlo con él. Esto permite definir unos objetivos a corto, medio y largo plazo y plantear las opciones de tratamiento. Es tiempo para tomar la decisión terapéutica de forma consensuada con el paciente. Este “diálogo” desde el momento en que entra en la consulta siempre intenta mantener la empatía y la comunicación. Esto es algo que probablemente más echan en falta en la asistencia médica que previamente se les ha dado. Yo recibo a muchos pacientes que vienen por una segunda opinión. Muchos vienen con un diagnóstico correcto, pero no se ha dedicado tiempo a explicarles qué significa su enfermedad ni qué repercusión va a tener.

– Una falta de tiempo que acusa la sanidad pública...

– Yo que he trabajado treinta años en la sanidad pública reconozco que es muy difícil poder hacerlo, pero no debemos renunciar a ello. El paciente necesita este tipo de información porque vive con su enfermedad. Los doctores somos profesionales, pero no debemos descuidar el tema de la comunicación.

– En la votación también participan los profesionales, sus compañeros. ¿Se esperaba este resultado?

– Era un poco escéptica, pero llevo 30 años trabajando y creo que tengo un buen currículum y buena relación con mis compañeros a nivel nacional. Eso para mí también ha sido muy satisfactorio, por lo que quisiera agradecer a mis compañeros de especialidad en Endocrinología y Nutrición su voto y reconocimiento. Además, también quiero agradecer a Doctoralia, porque ha puesto a mi disposición desde el primer día los medios técnicos y de asesoramiento para poder ofrecer a mis pacientes una plataforma de comunicación y de servicios telemáticos que permite responder a las expectativas actuales de los pacientes y aporta valor y servicio. La agilidad en la actualización tecnológica que precisó la situación de pandemia ha sido admirable.

En el 60% de los casos de diabetes tipo 2 hay un problema de obesidad

– ¿Cuáles son las enfermedades más frecuentes que llegan a su consulta?

– En esta especialidad las patologías más prevalentes son la obesidad, enfermedad tiroidea y la diabetes.

– En las que, además, el apoyo psicológico será importante.

– Al paciente le cuesta asumir que tiene una enfermedad crónica. Por tanto, junto al diagnóstico hay que explicar qué va a suponer su vida. Si va a ser una carga o no. Y transmitir el acompañamiento psicológico para asumirlo. El tratamiento de la obesidad o la diabetes, por ejemplo, no se trata solo de farmacología, sino de educación en hábitos de vida y eso no se prescribe en cinco minutos. Hay que motivar, hacer un seguimiento y dar recursos.

– Y son enfermedades que en muchos casos irán de la mano...

– Sí. En el 60% de los casos de diabetes tipo 2 hay un problema de obesidad. Si no abordas esa obesidad no estás tratando correctamente esa diabetes. Un tratamiento precoz de la obesidad va a prevenir que una prediabetes evolucione a diabetes.

– Una de las dudas más comunes de los pacientes con obesidad es si deben acudir a un endocrino o a un nutricionista. ¿Qué determina la elección?

– El abordaje de la obesidad es multidisciplinar. Sin duda hay que hacer un tratamiento dietético, pero es una enfermedad y, por tanto, en una parte importante de pacientes hay una opción de tratamiento farmacológico. La obesidad es un problema biológico, orgánico y como tal necesita un tratamiento seguro, eficaz e individualizado.

– Mencionaba antes las videoconsultas, ¿siguen realizándose tras pasar lo más duro de la pandemia?

– Sí, es algo que me ha abierto a pacientes que geográficamente están muy alejados. Tengo a muchos jóvenes que están trabajando fuera, en Alemania, Inglaterra, Canadá... A través de la videoconsulta, a la que dedicó una hora, he descubierto un nuevo campo.