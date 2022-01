“É gratificante porque moitos dos que foron os nosos alumnos senten o premio un pouco deles”

O xurado acordou que, na modalidade de persoa física, o Premio Cidade de Pontevedra fose para Vitoria Ogando Valcárcel e Anxo González Guerra “ex aequo”. Un matrimonio que conta cunha ampla traxectoria profesional coma docentes, Anxo IES Sánchez Cantón e Vitoria no Valle Inclán. O xurado recoñece o seu enorme esforzo polo ensino e a promoción do galego a través da web ogalego.eu.

–Que supón para vostedes recibir este premio?

–Vitoria Ogando Valcárcel: Pois supón un orgullo. A quen non lle gusta ter o premio que leva o nome da cidade na que vive dende hai máis de 40 anos, que é case toda a vida.

"O premio supón un orgullo, a quen non lle gusta ter o premio que leva o nome da cidade na que vive dende hai máis de 40 anos, que é case toda a vida"

–Anxo González Guerra: E ademáis é un premio que nos conceden en vida, mentras podemos desfrutalo, xa que normalmente os premios chegan cando un morre ou cando xa está para ir para a cova.

–Ademáis da súa labor docente, o xurado valorou moito o traballo que desenvolven a prol do galego a través da web “ogalego.eu”, ¿cal é o obxectivo desta iniciativa?

–V. O: A idea é que esa web sirva de apoio a todo aquel que teña certo interese polo galego. É coma un saco sen fondo. Non só ten contidos para aprender galego (gran parte da nosa experiencia docente e traballo de moitos anos de profesión están aí), hai un pouco de todo. Dende a letra de 200 cantigas populares a fraseoloxía galega..., eu penso que todo o mundo pode andar picando por alí que atopará algo do seu interese seguro.

–A. G: E outra cousa na que traballamos moito dende que nos xubilamos é na Wikipedia en galego,na Galipedia. É algo que tamén se fai anónimamente, sen ningún interés, pero que é compartir os coñecementos con xente que pode estar interesada.

–O nome de Anxo González Guerra xa apareceu vinculado a premios por iniciativas do uso do galego e as novas tecnoloxías no ensino. Sempre estivo preocupado porque a lingua tivese presencia nestas novas plataformas dixitais?

–A. G: Sí, no Sánchez Cantón levamos algún premio, con algunhas compañeiras que xa non están como Charo ou Marián, como o Premio da Innovación Educativa nas Novas Tecnoloxías. Cremos sempre que o galego ten que estar presente nas novas tecnoloxías. Por iso creamos ogalego.eu xa no 2005, cando todavía esto non estaba tan avanzado.

"É moi importante para unha lingua estar presente en todos os campos. No momento no que se manteña algunha carencia non será unha lingua normalizada"

–V. O: É moi importante para unha lingua estar presente en todos os campos. No momento no que se manteña algunha carencia non será unha lingua normalizada.

–E como ven a situación actual do idioma?

–V. O.: Pois penso que segue sendo o que se coñece en sociolingüística como unha lingua minorizada. Unha lingua que ten por riba outra da que nunca se discute a súa superioridade cando evidentemente non existe tal. Pero sempre acaba sendo o galego o que ten que cambiar de lingua senón queren que te chamen “maleducado”. Hai que seguir loitando para que teña a mesma consideración que o resto de idiomas teñen nos seus territorios.

–A.G.: Mesmo hoxe, por exemplo, temos unha literatura infantil e xuvenil punteira que se traduce e le en España e no resto do mundo pero que non ten a visibilidade en Galicia que ten en castelán. Ou temos unha música impresionante e cantidades de grupos dende “hip hop” a calquera outro estilo que tampouco teñen a visibilidade que teñen os que o fan en español. Temos que darlle visibilidade a todo o noso.

– Teñen unha amplia traxectoria como docentes aquí en Pontevedra. Que lembranzas teñen desa época?

–V. O.: Ademáis, tanto un coma o outro desenvolvemos a nosa vida docente no mesmo sitio!. Eu empecei no Valle e rematei no Valle. ¿Lembranzas? As mellores. Mesmo algún día cando o estrés era grande nunca tiven na cabeza outra cousa que me gustase máis.

"Tivemos a sorte de poder ver a transformación desa Pontevedra marabillosa, da que nos sentimos orgullosos e que ven a ver xente dende todo o mundo"

–A. G.: E ademáis agora vémolo cando estamos xubilados. Entre os dous tivemos miles de alumnos que agora están en Pontevedra ou polo mundo adiante e resulta moi gratificante para nós que agora que acabamos de recibir este premio chamen para felicitarnos. Porque o senten tamén un pouco como un premio deles ao ser os nosos alumnos. Tivemos un alumnado e uns compañeiros marabillosos.

–Vitoria naceu vostede en Bos Aires, Anxo en Trasar de Carballo (Lugo); pero supoño que xa se sinten pontevedreses de adopción...

–V. O.: Si claro. Despois de 40 anos! Chegamos por casualidade porque os dous aprobamos as oposicións e había praza para os dous en Pontevedra e aquí acabamos.

–A. G.: Eu teño unha anécdota curiosa. No 1979 pasei por aquí nun taxi con Carvalho Calero que foi o noso profesor. Cando pasábamos plo centro (antes non había outra forma de cruzar) díxome: “Esta é unha boa cidade para xubilarse, aquí está Filgueira Valverde..., gustaríame para prexubilarme”. E mira cal foi a coincidencia que ao ano seguinte aquí estaba eu, e non so xubilei senón que pasei a miña vida. Coa sorte ademáis de poder ver o proceso de transformación daquela Pontevedra, que xa era unha marabilla, a esta que agora é unha marabilla pero tamén orgullo de todos os pontevedreses e que ven ver xente de todo o mundo.