Quejas de los mutualistas por no poder acceder a los test gratuitos infantiles

El domingo por la noche o el lunes por la mañana la escena se repitió en muchos hogares gallegos. Los más pequeños de la casa, de entre 5 y 11 años de edad, escupían sobre un botecito su saliva para comprobar a través a un test de antígenos suministrado de forma gratuita por la Xunta si estaban o no infectados con el virus y así, procurar una vuelta al cole lo más segura posible.

Pero esto no pudo ocurrir en todos los hogares. A lo largo de las últimas jornadas distintos profesionales dependientes de las mutuas, concretamente de la “Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado” (Muface) lamentaron que no hayan podido tener acceso a esta prueba gratuita para sus hijos de la que sí disponen los titulares de una tarjeta sanitaria de la Xunta.

"Me puse en contacto con Muface y me dijeron que nosotros nos quedamos fuera”, lamenta una policía nacional pontevedresa

“Acudí a una farmacia a pedirla pero ya me dijeron que con las mutuas la cosa estaba muy complicada y no me la dieron y, efectivamente, me puse en contacto con Muface y me dijeron que nosotros nos quedamos fuera”, señalaba ayer una Policía Nacional de Pontevedra destinada en Marín que no pudo realizar la prueba gratuita a sus hijos.

La situación se extiende, explicó, a otros colectivos como Guardia Civil, Fuerzas Armadas y docentes.

Un sindicato policial, la Unión Federal de Policía de Pontevedra, se ha hecho eco de estas quejas. Denuncian la “discriminación que sufren los hijos de los policías nacionales por parte del Gobierno central” al no poder disponer de estos test gratuitos, el segundo que reciben los niños gallegos del Sergas.

Para UFP, es “un nuevo hecho discriminatorio dentro de un mismo territorio” el que los profesionales que corresponden a estos colectivos se tengan que costear los test si quieren también garantizar una vuelta segura al colegio haciendo las pruebas a sus niños. Los agentes de la Policía Nacional y sus familias pertenecen a Muface “no estando cubiertos por el Sergas, hecho que no impidió a la Xunta declarar a los policías como colectivo de alto riesgo y proceder a su vacunación de manera prioritaria a la vez que se ofrecía a efectuarles pruebas PCR por COVID, si bien la oposición de la Dirección General de la Policía imposibilitó hacer estos cribados masivos, siendo los únicos agentes policiales que no efectuaron los mismos”.

El sindicato policial UFP pide al Gobierno Central, Muface y Xunta que articulen una fórmula para que los hijos de estos colectivos puedan acceder también a estos tests gratuitos

Ahora se ven discriminados “por segunda vez” por lo que el sindicato pide al Ministerio de Hacienda, a Muface, a Interior y a Sanidade de la Xunta que articulen fórmulas para que los hijos de estos funcionarios dispongan de estos test gratuitos en las mismas condicione que el resto de los niños de la comunidad gallega.