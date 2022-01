Pontevedra exhibirá en Fitur su potencial gastronómico, medioambiental y deportivo

Pontevedra ha presentado su candidatura para ser elegida capital española de la gastronomía 2023, buscando obtener el relevo de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), la localidad elegida este 2022. “Tenemos una candidatura ganadora”, ha destacado la edil de Turismo, Yoya Blanco, quien asegura que en los próximos días habrá “más y buenas noticias al respecto”.

La gastronomía, junto con el deporte y el turismo verde, será precisamente el eje de la campaña promocional que Pontevedra llevará a la feria de turismo Fitur, que se celebrará en Madrid entre los días 19 y 23 de enero. Blanco ha señalado que estas tres áreas son un producto turístico “de enorme peso” para Pontevedra y con “mucho potencial” para atraer nuevos visitantes.

La concejala socialista se ha mostrado convencida de que con la llegada del AVE a Galicia y los fondos Next Generation de la Unión Europea a la sostenibilidad turística –que Pontevedra empleará en potenciar su marca gastronómica y en actuaciones ambientales–, 2022 será el “año de coronación” de la ciudad como “geodestino estrella” dentro del mercado nacional. “Vamos a exhibir un músculo sin precedentes”, ha destacado la responsable municipal de Turismo, quien confía en que la ciudad pueda “consolidarse” como referente gastronómico nacional y como anfitriona de grandes eventos deportivos.

Este anuncio se realiza en un contexto en el que la ciudad acaba de recibir un impulso de tres millones de euros de fondos europeos para el desarrollo de su Plan de Sostenibilidad Turística y el fomento del Xacobeo.

La presentación de Pontevedra en la Feria Internacional Fitur 2022 será el viernes 21, en un acto que tendrá lugar a las 12.30 horas en el Stand de Turismo de Galicia y que incluirá la proyección de un vídeo promocional que se dará a conocer esta misma semana bajo el eslogan “Non todo vai ser sufrir!” y el hashtag # VenaPontevedra.

La ciudad prosigue en su ambición de consolidarse como esa Pontevedra Capital Gastro que tomó forma a lo largo de 2020 y 2021, con diferentes eventos e iniciativas. “Ya alcanzamos lo más importante para arrancar este proyecto, que fue el entusiasmo e implicación del sector, con la creación de ese all star de chefs locales que conforma la Banda Cociñas de Pontevedra y con padrinos y madrinas de excepción, como el estrella Michelín Iñaki Bretal, el ‘masterchef’ Carlos Maldonado (primer cocinero salido de este programa en alcanzar una Estrella Michelín) o la investigadora y experta del Basque Culinary Center Eva Ballarín, y pronto daremos el siguiente paso: queremos convertirnos en Capital Española de la Gastronomía 2023”. Este título está impulsado por la Federación Española de Periodistas y Escritores de Turismo, Turespaña, Hostelería de España, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Instituto para la Calidad Turística y Organización Mundial del Turismo.

“Non todo vai ser sufrir!”, lema promocional de Pontevedra

La campaña de Turismo de Pontevedra también hará hincapié en el exponencial atractivo de Pontevedra como capital de grandes eventos deportivos nacionales e internacionales, cerrando 2021 con un broche de oro como la elección de la ciudad como sede de la final de las Series Mundiales de Triatlón en 2023. El teniente de alcalde Tino Fernández recordó que, al margen de acoger “ya de manera habitual competiciones de carácter estatal, se está trabajando en otros eventos, como la organización de un Campeonato de Europa de Ciclocross en 2023 o 2024”. “Nunca antes en Pontevedra se había potenciado el turismo de este modo tan decidido y transversal vinculado a ese modelo de ciudad que invita a degustar, a pasear y hacer deporte y actividad física saludable al aire libre”, destacó el socialista.

La Diputación estará en un stand diferente al de Turgalicia

La Diputación de Pontevedra anunció que no formará parte del stand de Galicia en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) tras un “encontronazo” con la Xunta. La titular de la Diputación pontevedresa, Carmela Silva, ha denunciado que la Xunta impone reservar toda la primera fila de asientos, cinco en un aforo máximo de 37 personas, para autoridades del Gobierno autonómico, algo que algo que les ha “dejado boquiabiertos”. “Ni conocen nuestra campaña, ni nos han preguntado, ni aportan un solo euro ni hay ningún tipo de colaboración”, ha dicho Silva sobre la Xunta, por lo que solo acepta reservar asiento para el vicepresidente gallego y titular del área de Turismo, Alfonso Rueda. La pretensión del Ejecutivo autonómico “es intolerable”, ha subrayado la presidenta provincial, que censura que la Xunta entienda que “aquello que gestiona es de su patrimonio” o que use la feria para dar “mítines políticos” o promocionar a “candidatos en las próximas elecciones”. “Yo no comparto esta forma de hacer política”, ha añadido la dirigente socialista, que ha avanzado que Turismo Rías Baixas estará presente en Fitur “pero en otro espacio”.

Xunta de Galicia

El Gobierno gallego, por su parte, lamenta que la administración provincial “rompa la unidad de Galicia” en esta feria, ya que es la única entidad gallega que ha rechazado participar. La directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, lamentó, a través de un comunicado, que esta decisión “rompa con el tradicional uso compartido” de un stand que, según ha defendido, “sirve de espacio común para toda Galicia”. Castro asegura que “no deja de ser significativo” que la Diputación de Pontevedra sea la única entidad gallega que ha rechazado estar en el recinto de Galicia. “Yo no sé a quién le puede molestar que se reserven esos asientos salvo que lo que se busque, una vez más, sea una política de confrontación”, ha sentenciado la representante autonómica. La Xunta explica que pidió a todos los organismos que iban a hacer uso de ese espacio que reservaran cinco asientos para los representantes autonómicos y recuerda que esta institución es la promotora y propietaria del stand autonómico.