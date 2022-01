Un nuevo “caladero” en Marín

La remodelación integral del Paseo Alcalde Blanco no solo ha servido para que los ciudadanos de Marín y los visitantes de la villa puedan disfrutar más cómodamente de una vista privilegiada de la ría de Pontevedra y la Illa de Tambo. Uno de los colectivos que más tiempo pasa allí, el de los pescadores de recreo, no duda en reconocer de manera prácticamente unánime que la remodelación, especialmente en la parte final del lugar, les ha beneficiado notablemente. La punta del espigón se ha convertido en un hervidero de aficionados que, sobre todo al caer el sol, acuden a pescar luras y otras especies.

Se trata de una zona en la que ocasionalmente se coge lubina o xarda pero, sobre todo, allí se pesca lura

Según los habituales del muelle marinense, se trata de una zona en la que ocasionalmente se coge lubina y/o xarda pero, sobre todo, allí se pesca lura, que por su naturaleza siempre se ve atraída por la luz de las lámparas y de las poteras fluorescentes. Este detalle no pasa desapercibido para los que van allí, que notan en el cambio de las farolas una mejora en este aspecto.

“Para los que pescan lura está mucho mejor, por la luz tan buena que hay ahora”, afirma Enrique, aficionado a la pesca submarina, que se prodiga cada vez más por la punta del muelle. “La gente está a la lura, pero yo vengo a pescar lubina, con camarón”, comenta mientras recoge sedal, consciente de que la lubina busca alimentarse del mejillón adherido a las rocas.

Además de la mejora en la luz, con más puntos de iluminación, el espacio del final donde se situaban los pescadores se acondicionó con barandillas de acero inoxidable, bancos de piedra y un firme nuevo que sustituye a las piedras anteriores.

“Cada vez viene más gente aquí porque nos dejan pescar tranquilos, no se meten con nosotros y eso se agradece”, dice Enrique, “porque en sitios como Bueu o Pontevedra está muy acotado el tema de pescar”. Esta zona de Marín no depende de Portos de Galicia, por lo que no se ve afectada por las limitaciones que este ente autonómico aplica en casi todos los muelles de las Rías Baixas.

"En sitios como Bueu o Pontevedra está muy acotado el tema de pescar”, por las restricciones que aplican las autoridades portuarias

Otros como Ricardo, local de Marín, están en la misma línea. “La obra está bien, siempre que se cuide, me parece bien”, valora este pescador que, como muchos otros, lo hace básicamente por diversión.

“Está bastante más cómodo que antes, al menos para mí. Todo ayuda”, reconoce Ricardo, al mismo tiempo que destaca que las mejoras son un arma de doble filo, porque se acerca “más gente que nunca” a la punta del muelle, con la intención de pescar y “no hay calamares para tanta gente”.

Otros pescadores coinciden. “El único problema es que hay mucha gente pescando aquí. Hay días en los que es imposible encontrar un buen sitio”, admite Enrique, que también disfruta de la pesca en tierra firme en algunos lugares, “cada vez más limitados”, de Bueu.

Además de las aglomeraciones de gente, algunos usuarios creen que todavía hay margen de mejora en otros aspectos, no solo en lo puramente estético. Así lo ve Ana, que lleva desde 2004 pescando –con permiso– en el muelle de manera intermitente durante los fines de semana. Ella acude al paseo marinense como pasatiempo, para descargar tensiones y “sacar la adrenalina de toda la semana”.

Para ella, la remodelación “está muy bien y era necesaria, tanto para la gente que pasea como para los que pescan”, pero echa en falta ciertas cosas. “A mí me gusta, pero echamos de menos unos baños para las mujeres”, reconoce con respecto a la remodelación, que sigue sin cubrir esa necesidad básica. “Antes tampoco había, y como venimos pocas mujeres, pues no se nos tiene en cuenta. A ver si desde la Alcaldía se acuerdan de las mujeres”, comenta Ana.

En el cómputo global, la nueva obra del paseo Alcalde Blanco contaron con un presupuesto total de 1.312.653, 45 euros (sin IVA) que se financió en un 80% mediante el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

Además de la remodelación en la parte a la que acuden los pescadores, la humanización incluyó la instalación de nueva pavimentación y más áreas verdes, juegos de agua para los más jóvenes y la construcción de un segundo local comercial para hostelería, justo encima del espacio final del muelle.

Junto con las mejoras llevadas a cabo en la Avenida de Ourense y la implementación de “Marín en Rede”, un programa de reactivación del comercio y la hostelería marinense, la transformación de este paseo ha sido uno de los puntales de la estrategia municipal Marín Dusi, que busca, mediante el uso de fondos europeos, reconvertir el municipio en un “referente de movilidad sostenible, avance medioambiental, recuperación de espacios urbanos, digitalización de los servicios municipales y recuperación de la economía local”, según destaca el Concello de Marín.