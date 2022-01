“El área tiene cerca de 50.000 protocolos abiertos con teleasistencia domiciliaria”

El control telesasistido del paciente crónico se realiza desde 2018 gracias a los avances de las nuevas tecnologías. El personal de enfermería juega un papel clave en el seguimiento de estos enfermos en sus propios domicilios. El programa TELEA del Sergas está implantado en los centros de salud de A Parda, Lérez, Monte Porreiro, Bueu, Vilagarcía, Vilanova, Forcarei y O Grove del área sanitaria.

– ¿Cuántas personas están en seguimiento con TELEA en el área sanitaria? ¿Han aumentado con la pandemia?

–Se abrieron cerca de 50.000 protocolos en la Plataforma TELEA, la cifra ha aumentado mucho en estos últimos meses debido a la pandemia que estamos viviendo, gran parte de estos protocolos corresponden a seguimientos de pacientes Covid positivos y sus contactos estrechos.

–¿En qué consiste exactamente el programa de telesasistencia?

– Es una plataforma de seguimiento telemático a pacientes en su domicilio, que permite la monitorización continua de su situación clínica. En un primer momento estaba más orientada a pacientes con patologías crónicas (Diabetes mellitus, Hipertensión arterial…), pero actualmente se están creando nuevos protocolos para el seguimiento de todo tipo de procesos, como es el caso del protocolo de seguimiento a pacientes en aislamiento domiciliario por COVID.

A través de la aplicación TELEA, los pacientes desde sus casas introducen sus datos clínicos, que son revisados por su equipo de seguimiento, para realizar un control teleasistido de su situación clínica y así poder adelantarse a posibles episodios de agravamiento o descompensación de su patología.

– ¿Existe un perfil del paciente más propicio a utilizar esta plataforma?

– Es necesario que se cumplan una serie de factores para poder incluir a un paciente en la plataforma: el más importante es que tengan y manejen un dispositivo electrónico (móvil, Tablet, ordenador) con acceso a internet para poder introducir los datos clínicos; también deben disponer del material necesario para realizar las biomedidas correspondientes (tensiómetro, termómetro…); y deben estar comprometidos a realizar el seguimiento. Estos requisitos no tienen que cumplirlos necesariamente el propio paciente, sino que puede ser un familiar o cuidador quien se comprometa a realizarle los controles e introducirlos en la aplicación. Dicho esto, no es tan determinante el tipo de enfermedad, la edad o un perfil concreto de paciente, sino que se cumplan los criterios mencionados.

"Es necesario que se cumplan una serie de factores para poder incluir a un paciente en la plataforma: el más importante es que tengan y manejen un dispositivo electrónico"

– ¿Por el contrario, en qué enfermedades se desaconseja el TELEA?

– Aunque en este momento están disponibles una serie de protocolos con las biomedidas estandarizadas para patologías concretas, lo que buscamos con TELEA no es realizar el control de una enfermedad en concreto sino un seguimiento de ciertas variables clínicas del paciente, por ejemplo: podemos estar interesados en realizar una monitorización de la Tensión Arterial no sólo a un paciente hipertenso sino también a un paciente con insuficiencia cardiaca o renal, por el contrario no podemos realizar un seguimiento de una variable analítica, ya que el paciente no puede medirla en su casa. Es una plataforma reciente que está en continua actualización y en la que se van creando nuevos protocolos según las que necesidades que surgen.

– ¿Se les realiza un control cada cierto tiempo para comprobar que las mediciones que hacen son correctas?

– Inicialmente se le explica al paciente qué variables debe medir, con qué frecuencia, y cómo hacerlo, comprobando que lo realiza correctamente. A lo largo del seguimiento, también se seguirán realizando algunos controles presenciales en consulta, con la frecuencia que el profesional sanitario considere. También nos parece muy importante recalcar que el seguimiento es totalmente individualizado a cada paciente y a la situación en la que se encuentre en cada momento, por ejemplo, podemos tener un paciente hipertenso que hasta ahora estaba bien controlando mensualmente, pero en este momento necesita controles semanales por una situación concreta como un cambio de tratamiento.

"También nos parece muy importante recalcar que el seguimiento es totalmente individualizado a cada paciente y a la situación en la que se encuentre en cada momento"

– ¿Qué vía de comunicación utilizan más?: teléfono, videoconferencia, presencial...

– Si necesitamos comunicarnos con el paciente directamente o viceversa, la forma más utilizada y la más rápida es la vía telefónica, TELEA también dispone de un servicio de mensajería interno que nos permite estar en contacto con los pacientes. En ciertos casos es necesario realizar una valoración presencial del paciente si el profesional así lo considera, por ejemplo, ante unos datos alarmantes.

– ¿Consideran que TELEA pone en valor el papel fundamental de la enfermería en la sanidad pública?

– TELEA pone de manifiesto la importancia de la enfermería en el seguimiento del paciente crónico. Estableciendo los parámetros de seguimiento adecuados a las necesidades y características de cada paciente, analizando su evolución e introduciendo los cambios necesarios. Visibiliza además como la enfermera acompaña al paciente durante su proceso de aprendizaje, manejo y aceptación de su enfermedad, favoreciendo su autonomía y generando pacientes empoderados y activos.

– ¿Cuándo se remiten los casos o el control al médico de cabecera?

– El seguimiento en TELEA es realizado por un equipo de profesionales, ante una situación de descompensación o agravamiento cualquier miembro de este equipo puede ser el que tome las medidas que considere pertinentes, no teniendo porqué ser en todos los casos una derivación a otro profesional.