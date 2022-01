Los pontevedreses ya retiran de las farmacias los test de antígenos gratuitos para los niños

El de ayer fue el primer día en el que las farmacias pontevedresas, al igual que en el resto de Galicia, comenzaron a dispensar de forma gratuita a la población los test de antígenos para la población infantil. El objetivo es detectar posibles positivos entre los más pequeños y que la vuelta al colegio que tendrá lugar el próximo lunes sea lo más segura posible.

En esta primera jornada de suministro de los test gratuitos la demanda no había sido excesivamente alta (al menos a lo largo de la mañana) y las farmacias pontevedresas consultadas disponían de test en “stock” suficientes para su entrega a aquellos padres que se presentasen con la tarjeta sanitaria de los niños. La medida está dirigida, tal y como informó la Consellería de Sanidade de la Xunta a pequeños de entre cinco y once años. Según explicaron desde farmacias como Evangelina Lago Rey, en la calle Rosalía de Castro con Gagos de Mendoza, no es necesario a recibir el mensaje remitido por el Sergas para poder acceder al test gratuito. “Lo general es que ya aparezca cargado en la tarjeta sanitaria del menor por lo que, sí hay disponibilidad de los test –y al menos a última hora de la mañana la había– se pueden llevar la prueba gratuita a casa de inmediato”.

Sí que es cierto que el Sergas anunció que iba a remitir un SMS a los padres pero se trata de un mensaje en el que Sanidad les informa de la prueba gratuita pero, sobre todo, les explica los pasos a seguir en el caso de que el test arroje un resultado positivo. Aunque algunos padres que acudieron a las farmacias sí habían recibido este mensaje, no ocurría así con otros muchos.

“Lo normal es que ya aparezca cargada el test de antígeno gratuito en la tarjeta sanitaria del menor, solo hay que traerla y ya se pueden llevar la prueba gratuita a casa de inmediato”

En este mensaje, tal y como explicó el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña se incorpora un link que enlaza con un tutorial sobre la forma de realizar los test.

¿Qué hacer si la prueba da positivo? El conselleiro de Sanidade recordó que las personas que obtengan un resultado positivo en este tipo de pruebas diagnósticas deberán ponerlo en conocimiento de las autoridades sanitarias a través del teléfono 881 540 045, o bien, desde la jornada de ayer, utilizando el formulario habilitado en la web del Servicio Galego de Saúde. En este último caso, tras incorporar los datos personales, el sistema generará una llamada telefónica con el ánimo de conocer el estado de salud del nuevo positivo, sus contactos estrechos, y aportar las recomendaciones sanitarias que sean precisas.

Desde la Farmacia de la Plaza de España explican que lo normal es que la retirada gratuita de los test de antígenos para estos menores de entre cinco y 11 años esté ya cargada desde ayer en todas las tarjetas sanitarias de los menores y que ya se pueden pasar a retirar en cualquier momento. Se trata de la segunda ronda que test de antígenos para niños que la Xunta ofrece de forma gratuita, en esta ocasión como una medida para garantizar una vuelta a las clases más segura.

De momento en las farmacias hay disponibilidad tanto de estos test gratuitos para niños como de los de venta general, aunque el abastecimiento es limitado y a última hora pueden agotarse en algunos despachos

A primera hora de la tarde de ayer la demanda en las farmacias pontevedresas consultadas por este periódico de estos test gratuitos no estaba siendo excesivamente elevada, aunque la previsión es que pueda ir en aumento a medida que la información sobre la disponibilidad de estos test gratuitos vaya llegando a la población. “A lo largo de la mañana nos la han pedido cinco o seis padres”, explicaban desde la farmacia de Rosalía de Castro. La demanda tampoco había sido excesiva en la de la Plaza de España, a primera hora de la mañana.

Disponibilidad de los test

En este sentido, en cuanto a la disponibilidad de los test de antígenos para la población en general, parece que el desabastecimiento de hace unas semanas se ha mitigado en los últimos días. “El abastecimiento es limitado”, explican desde otra botica del centro de Pontevedra, “todos los días nos llegan nuevas remesas de 800 unidades o así y depende de la demanda se pueden agotar o no”. “Lo normal estos días es que se terminen las existencias a última hora de la tarde, pero se reponen con las nuevas remesas que nos llegan al día siguiente”, indican.

Esto es lo que podría pasar también con estos test infantiles si la demanda ahora se dispara, por lo que pudiera ser posible que hubiera que esperar al día siguiente si se terminan las existencias dado que el abastecimiento va jornada a jornada, también en lo que respecta a este tipo de pruebas. A primera hora de la tarde de ayer, al menos en tres farmacias de Pontevedra consultadas, había todavía disponibilidad tanto de los test de antígenos para adultos como los infantiles subvencionados por la Xunta.