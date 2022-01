El impacto del COVID en el área sanitaria de Pontevedra-O Salnés continúa en niveles muy altos, ya que en las últimas 24 horas el Sergas ha notificado 510 nuevos contagios. Sin embargo, el elevado número de altas de la última jornada, 367, provoca que el volumen total de casos activos registre el menor aumento de todos los distritos gallegos: 140 enfermos más, hasta un total de 7.494. Ferrol y Lugo aparecen a continuación con 193 y 211 nuevos casos activos, mientras que en Ourense, Vigo y Santiago se superan los 250 y A Coruña rebasa los 550.

No obstante, este dato no supone ningún consuelo, ya que el estallido de la sexta ola aún no parece haber llegado a su pico. En cuanto a la presión asistencial, son 48 las personas ingresadas en los hospitales del área, según el balance de este viernes del Sergas, actualizado a las 18.00 horas del jueves. De ellos, 40 están en planta, tres menos que el día anterior, y en la UCI de Montecelo hay 8 enfermos atendidos, uno más que 24 horas antes. Es la tercera área sanitaria con menos ingresados, por detrás de Ferrol (18) y Lugo (30).

Además, en los últimos días hay que sumar tres nuevas víctimas mortales, con lo que ya se acumulan cinco en lo que va de año en el área sanitaria. El día 4 fallecieron dos hombres, de 69 y 91 años, con patalogías previas, en el Hospital do Salnés. Y el miércoles moría otro varón, de 90 años y también con patologías previas, en el CHOP. Son ya 234 los muertos por COVID en el área desde el inicio de la pandemia.

La incidencia acumulada a 14 días por cien mil habitantes continúa al alza en la mayor parte de los municipios, pese a que Pontevedra ha notificado este viernes dos casos activos que el jueves y suma 2.435. Aún así, su incidencia a dos semanas está por encima de los 2.500, al igual que Vilaboa y Caldas, mientras que Marín y Portas están por encima de 2.200. Con más de 1.500 casos por cada cien mil habitantes a 14 días están Sanxenxo, Poio, Barro y Moraña, un límite que roza A Lama.

Cerdedo-Cotobade y Ponte Caldelas están por encima de mil, frontera que no alcanzan Cuntis ni Campo Lameiro.

Por otra parte, este viernes se reanuda la vacunación masiva en Campolongo con más de 2.000 personas convocadas entre los 40 y los 49 años.