Una cabalgata de Reyes distinta, la misma ilusión

Pontevedra vivió uno de los momentos más especiales –y a la vez, atípicos– de la Navidad para los niños y niñas de la ciudad, con la celebración de la cabalgata estática de Reyes de este año 2022 en el recinto ferial. Fue estática por las recomendaciones de la Xunta por el COVID y se celebró bajo techo por la lluvia de la jornada. Durante todo el día fueron miles las familias que hicieron cola para hacer el recorrido de esta particular versión de la cabalgata tradicional, donde padres, madres y sus pequeños pudieron acercarse a sus Majestades de Oriente con todas las medidas sanitarias recomendadas por la Xunta.

Había ocho carrozas, grupos de animación y también los tres Reyes Magos

A pesar de esos condicionantes, como la lluvia y el hecho de que se tratara de una cabalgata diferente por culpa del coronavirus, cientos de familias enteras acudieron al recinto ferial desde primera hora de la mañana y hasta las 20.00 horas para disfrutar de las ocho carrozas y los espectáculos de animación, pero sobre todo, para visitar a Gaspar, Melchor y Baltasar.

Como reconocían algunos padres y madres que acudieron a la cabalgata, la ocasión de poder ver a los Reyes Magos no solo es un colofón a la época navideña en familia, sino también una oportunidad para premiar a los más pequeños por portarse bien después de tantos meses de restricciones sanitarias.

“Si casi no hicieron restricciones para las cenas de Navidad ni Fin de Año, los niños, que muchas veces lo pasan peor que nosotros con este tema, se lo merecen”, comentó Cristina Goldar, que acudió a la cabalgata junto a su hijo Hugo, que prefería la cabalgata estática con respecto a la forma tradicional. “Con la que está cayendo del COVID, lo normal es que se haga algo así”, valoró Goldar. “Es más segura que en las calles, y con el tiempo que está se agradece”.

Cambios sobre la marcha

La cabalgata de Pontevedra sufrió cambios desde el principio, originados primero por la situación epidemiológica y, después, por la climatológica. La forma tradicional de hacerla, con la gente esperando en un lugar del centro de la ciudad a ver pasar las carrozas y las Majestades de Oriente, se desechó por motivos sanitarios, al seguir la recomendación del comité clínico y considerar que no cumplía con las medidas sanitarias necesarias en un momento de auge de contagios como el que se produce en la actualidad.

En su lugar, se optó por una cabalgata estática, que se celebraría en Montero Ríos y una recepción real en la Praza de España, en la que Gaspar, Melchor, Baltasar y las carrozas estuviesen paradas y fuesen los padres y los niños los que hiciesen el recorrido junto con sus progenitores.

Por otra parte, esta decisión ha generado disparidad de opiniones entre mayores, que valoran cosas como la seguridad, el acceso y las esperas, y los pequeños, que obviamente aprecian más la parte lúdica de la cabalgata. “A mí no me gusta. Prefiero las que se mueven por toda la ciudad. La lluvia me da igual”, recalcó Celia, mientras Silvia, su madre, no quería saber nada de esperar a los Reyes Magos bajo el paraguas en medio de la calle.

Finalmente, tras la previsión meteorológica de ayer y, a causa de las lluvias persistentes durante todo el día, se decidió desde el Concello que la celebración navideña fuese trasladada al recinto ferial.

“Por un lado, me parece bien porque la situación es la que es”, admitió Begoña, que iba de la mano con sus hijos Iago y Mía a la cabalgata. “Por otro lado, no me parece muy bien que esté en un sitio cerrado, pero con esta lluvia es normal”, reconoció.

“Se ve que está bien ventilado y bien cubierto, para poder verlos y no mojarnos”, dijeron Andrés Rodríguez y Débora Otero, que acudían a la cita para disfrutar con sus hijas Nadia y Olivia, pero no sin que toda la familia mostrase ciertas reticencias al respecto. “A veces es bueno cancelar cosas, por la seguridad”, opinó el padre, mientras que su hija valoró el hecho de que la cabalgata fuese más visita que desfile.

“Cuando se mueven las carrozas hay más gente, así me parece más seguro”, sugirió Nadia, que cree que si se hiciera la cabalgata como antes habría menos seguridad, “porque la gente se movería más si tirasen los caramelos por la calle y todo el mundo estaría tocándolos”.

Miguel Anxo Fernández Lores, alcalde de Pontevedra, hizo un balance positivo de la jornada, teniendo en cuenta también la situación de la pandemia. “Es una alegría ver a tantos niños y niñas ilusionados por ver a los Reyes”, comentó, justo antes de hacer la protocolaria recepción con sus Majestades de Oriente.

En cuanto a la particularidad de la cabalgata de este año y las circunstancias que la han marcado, Fernández Lores afirmó que “quedó un lugar muy atractivo, muy digno” y que “nos gustaría que fuese de otra manera, pero no es posible. Tengo muchas dudas de que una cabalgata en un recorrido grande sea más peligroso que estático, pero en cualquier caso seguimos las recomendaciones de las autoridades sanitarias ”, dijo el alcalde.

“Al final, lo que todos intentamos es que los niños vean a los Reyes, recojan los caramelos y disfruten de esta jornada, que es un día de mucha ilusión. Suponemos que dejará de llover, por lo general los Reyes siempre se encargan de este día, por lo que seguramente hará mejor tiempo por la tarde”, comentaba en la mañana de este miércoles.

El alcalde ha lanzado una petición ante los Magos de Oriente, que es el fin de la pandemia y la crisis sanitaria, con el objetivo de “poder vivir con normalidad, abrazándonos, queriéndonos y trabajando, sin estar pendientes de unas precauciones que son obligatorias”. En este sentido, Lores pide precaución a todos los pontevedreses, porque “no debe olvidarse que puede ser una enfermedad grave para muchas personas”, y también anima a la vacunación de todos aquellos que aún no lo han hecho.