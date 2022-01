El Sergas intensifica la vacunación infantil en la ciudad a las puertas del regreso a las aulas

Con el reinicio de las clases de Educación Primaria y Secundaria a la vuelta de la esquina, la vacunación contra el coronavirus a los menores de 7 a 9 años de Pontevedra y alrededores comenzó ayer en el edificio administrativo de la Xunta, donde fueron administradas 2.160 dosis del total de 4.320 que se pondrán en el área sanitaria de Pontevedra y las 36.271 que se en toda Galicia a este grupo de edad, respectivamente.

Durante toda la mañana y también en el turno de tarde, los pequeños acudieron a la vacunación de la mano de sus padres, madres y abuelos, con el convencimiento prácticamente unánime entre progenitores e hijos de los beneficios que trae la inmunización y de la necesidad de hacerlo para acabar el curso académico vigente sin preocupaciones de este tipo.

“Creo que la vacuna está bien para inmunizar y proteger a los niños, para que vayan más seguros al colegio, porque son los que más riesgo corren de cogerlo”, dice Fernando, mientras reconoce que su hija Bianca se asustó “un poco” al principio con el proceso y, sobre todo, al ver la aguja, pero que al final “todo fue bien”.

Tras recibir la dosis, todos los niños esperaron durante el tiempo en el que se puede dar la reacción de la vacuna viendo dibujos animados. Después, al salir, fueron agasajados con una mascarilla y una pulsera de cortesía.

“Yo estoy a favor de la vacuna, soy sanitaria y estoy muy de acuerdo en que se le administre a los niños, considero que hace falta. No dudamos en ningún momento”, afirma Vanesa, madre de Álvaro. “Llevamos unas Navidades un poco complicadas esquivando los positivos que ha habido en nuestra familia. Tuvimos suerte y no caímos pero finalmente hemos llegado hasta aquí sin problemas”, comenta.

“Me dolió un poquito”, admite su hijo Álvaro, contento con superar el pinchazo sin ninguna reacción, al mismo tiempo que reconoce que “todos sus amigos se van a vacunar” y que es importante hacerlo “para no coger el virus”.

“Lloré de broma. Es que ni me enteré”, dice Daniel, que coincidió con dos compañeros de clase en la cola tras el pinchazo. “Hay que vacunarse, porque si no tienes heridas”, comenta el joven, que fue acompañado a la sala de vacunación con su padre, José Luis, que se mostraba contento y aliviado por poder vacunar a su hijo.

Otras madres, sin embargo, aunque coincidían en la importancia de la vacuna en estas fechas de vuelta a las aulas, sugerían que quizá las dosis estarían mejor empleadas en otros países con una mayor necesidad de vacunas y grupos de riesgo sin inmunizar, más permeables a la parte más mortífera del virus.

“Toda seguridad es poca. Aunque parece que a los niños no les está dando muy fuerte, por lo que se ve, no me parece mal que se las pongan, pero creo que antes hay que vacunar en países del tercer mundo, que probablemente hace más falta que aquí”, opina Claudia, acompañada de su hija, que apenas notó el pinchazo de la vacuna.

En el ámbito del área sanitaria de Pontevedra, además de las más de 2.000 dosis que fueron administradas en Campolongo, se suman también las 720 vacunas que se pusieron en el Hospital do Salnés, para un total que alcanzará las 4.320 dosis en el área para niños y niñas de entre 7 y 9 años de edad.

A partir del día 7 se podrán recoger los test gratuitos para niños de entre 5 y 11 años

Este proceso de vacunación infantil, que empezó el pasado 15 de diciembre con la inmunización de los niños y niñas entre 10 y 11 años, continuará en Galicia hasta que se vacune a los menores de 5 años de edad, algo que previsiblemente ocurrirá a mediados del mes de enero.

Por otro lado, la Xunta de Galicia anunció, en palabras de Julio García Comesaña, conselleiro de Sanidade, que quien lo desee podrá recoger en farmacias un segundo test, gratuito, para los niños y niñas con edades comprendidas entre los 5 y 11 años, a partir del día 7 de enero.

Esta prueba se podrá adquirir en cualquier farmacia, con solo presentar la tarjeta sanitaria.

Desde la Administración autonómica y la Consellería de Sanidade recalcan la importancia de que la vacunación infantil se lleve a cabo, ante la escalada de algunos indicadores del virus entre estos grupos de población.

“Toda seguridad es poca, me parece bien que los vacunen”

La incidencia acumulada en este sector de la población gallega ha alcanzado niveles superiores a los 2.200 casos por 100.000 habitantes, según los datos que maneja la propia Consellería y la Xunta.

En el grupo de edad superior, el de los niños y niñas entre 9 y 11 años, un 38,45% de la población ya se ha vacunado de la primera dosis, lo que supone que aproximadamente unos 56.700 jóvenes de toda Galicia ya han iniciado su proceso de inmunización.