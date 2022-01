Cabalgata de Reyes estática y bajo techo

Nuevo cambio en la programación de la visita de hoy de los Reyes Magos a Pontevedra. Si hace unos días, como ya ocurrió hace un año, la incidencia del COVID obligaba a anular la tradicional cabalgata por las calles de la ciudad para reemplazarla por una recepción en la plaza de España y la Alameda, ahora son las previsiones de lluvia para hoy miércoles las que obligan a llevar esa “cabalgata estática” a un espacio cerrado, en concreto el recinto ferial, según decidió el Concello a última hora, al conocer con detalle las previsiones meteorológicas.

Se traslada así esta celebración masiva a un recinto cerrado, con algún reajuste sobre las previsiones iniciales. El horario se mantiene casi similar al previsto en la plaza de España, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas, es decir, una hora menos, si bien la concejala de Festas, Carme da Silva, aclaró ayer que “aquellos niños que a las ocho de la tarde aún estén en la cola podrán acceder al interior para ver a los Reyes Magos”.

El operativo de acceso es parecido al aplicado durante las vacunaciones masivas en el mismo recinto en semanas pasadas. Así, la entrada se realiza por la puerta más próxima a la avenida de Compostela y tras un recorrido interior con distancia social, se sale por el otro extremo del pabellón. Las colas de espera se habilitan en el exterior. Todo ello con distancia social con el fin de evitar aglomeraciones.

Da Silva explicó que “el recinto ferial es un espacio muy grande, con gran capacidad y donde es posible tener condiciones óptimas de ventilación”, Junto a los Magos de Oriente estarán ubicadas las ocho carrozas que, en circunstancias normales, circularían por la ciudad.

La animación de calle se despliega en su mayor parte en el exterior, en el aparcamiento del propio recinto, y se mantiene durante todo el día la actuación de algunos de los grupos que solían acompañar a la comitiva.

Los niños regresan con sus “Cantos de Reis” por las calles y mantienen viva la tradición

Los tradicionales “Cantos de Reis” que el pasado año no pudieron celebrarse por la incidencia del COVID, regresaron ayer a Pontevedra, pese a que la pandemia no cesa. Os Chichisos recuperaron esta celebración en enero de 2000, y 21 años después sigue viva una actividad que atrae a niños y mayores y que transporta a quienes la presencian a épocas pasadas. Xosé Manuel Feijoo, uno de los miembros de la agrupación musical, ya dejaba claro hace unos días que ni el mal tiempo impediría su celebración: “ya hemos cantado alguna vez con lluvia, aprovechamos para ponernos bajo los soportales o algo resguardados y ya está”. No obstante, ayer pudieron esquivar la lluvia. Los Cantos de Reis antiguamente eran interpretados por cuadrillas de adultos y niños que recorrían las casas para contar la buena nueva de la llegada de los Reyes Magos a los hogares, acompañados de gaiteiros y también de instrumentos humildes como botellas, conchas, palos o piñas. Entonces, la temática de las obras trataba sobre temas más bien bíblicos, pero ahora Os Chichisos han ampliado el repertorio y la temática, más próxima a los villancicos para pedir el aguinaldo. Este año, además de los miembros de la agrupación, hay una docena de niños, de entre 3 y 11 años, que han ensayado puntualmente y con todas las medidas de seguridad por la pandemia de COVID en la Casa do Pobo de Bértola, en Vilaboa.

Una modalidad que se aplica en toda la comarca

Antes que suspender los desfiles de los Magos de Oriente, la mayor parte de los municipios de la comarca han optado por cabalgatas estáticas en diversas modalidades, siguiendo así las recomendaciones sanitarias de la Xunta. Así, en Marín está previsto instalar tres estaciones en el casco urbano con un Rey Mago en cada una: en la avenida de Ourense a la altura de Nodosa; en el lateral del Concello y en el inicio de la calle Ezequiel Massoni. Después, a partir de las 20.00 horas, los tres Magos harán un recorrido en coche por el casco urbano, Cantodarea, San Xulián, Pardavila, Santomé, O Campo, Seixo, Ardán, Loira y Mogor. En Sanxenxo los Reyes llegan en el Tren Mago para recibir a los niños en la Sala Nauta. La llegada está prevista a las 16:30 horas y se prolongará hasta las 20.00 horas, con animación en el exterior. Por la mañana, a partir de las 11.00 horas, los pajes reales realizan un recorrido con el Tren Mago por todas las parroquias del municipio anunciando la recepción real vespertina. Por otro lado, la Banda de Música de Sanxenxo ha cancelado el tradicional concierto de Reyes previsto para mañana en el Auditorio de Emilia Pardo Bazán debido a la situación sanitaria. En Poio, la cabalgata estática se ubicará en la carpa de A Seca con todas las medidas de seguridad y se requerirá el pasaporte COVID para el acceso a la explanada a todas las personas mayores de 12 años. Melchor, Gaspar y Baltasar llegarán acompañados de sus pajes y saludarán a los asistentes desde tres carrozas decoradas a modo de embarcaciones, que estarán ubicadas en la carpa. Su llegada está prevista para las 17.30 horas. No obstante, la actividad en la zona comenzará antes, a las 16.30 horas, con hinchables y animación musical. Durante la tarde también amenizará la actividad la Charanga Mil 9. Previamente, durante la mañana, los Reyes Magos también realizan un recorrido en coche por todas las parroquias. Caldas también opta por la modalidad estática. La recepción es entre las 17.30 y las 19.30 horas en el patio cubierto del Colegio San Fermín, debido a las previsiones de lluvia y siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Aunque inicialmente estaba previsto organizar una cabalgata en movimiento, finalmente se decidió realizar una recepción con las máximas medidas de prevención y la entrega de bolsas individuales de golosinas y regalos.