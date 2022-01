Después de buscar y encontrar la vivienda, los agentes de la Policía Local escucharon desde el exterior los lloros y los lamentos de una mujer. Los agentes mantuvieron sendas entrevistas por separado tanto con la mujer como con el presunto agresor y posteriormente procedieron a la detención del varón de 31 años, al entender por el relato de la joven (de 21 años de edad) que se había producido un delito de violencia machista.

La portavoz del gobierno local, Anabel Gulías, lamentó ayer tener que registrar apenas comenzado el año la primera situación de este tipo en la ciudad: “Parece increíble seguir teniendo que dar este tipo de noticias, pero la lacra de la violencia machista continúa en este año 2022”, indicó.

Sancionado un local por no respetar las normas COVID y otro por incumplir el horario de terrazas





Esta detención contrastó con la tranquilidad que se vivió a lo largo de todo el fin de semana que puso fin a 2021 y dio comienzo a 2022. Anabel Gulías destacó la “responsabilidad” demostrada por toda la ciudadanía al cumplir de forma mayoritaria las restricciones vigentes. Hizo extensivo este agradecimiento “a todos los locales de hostelería que en la mayor parte de los casos cumplieron de forma escrupulosa” con las indicaciones realizadas por las autoridades sanitarias. Apenas hay que reseñar pequeños incumplimientos como una sanción a un local de Marqués de Aranda por no respetar el horario de veladores. El responsable hizo caso omiso de la petición de los agentes para que recogiese, siendo multado después de no acatar esta petición. Ya en la noche de fin de año, la Policía Local tuvo constancia de diversos grupos en la zona del recinto ferial, sumando un centenar sobre las 3 horas, que, siguiendo la normativa de esa jornada, abandonaron el lugar a esa hora y lo dejaron vacío. De forma semejante, se produjo alguna aglomeración en la plaza del Teucro coincidiendo con el cierre de algún local de ocio, pero pronto se despejó la zona sin incidencias y cumpliendo el estipulado “toque de no queda”. El sábado día 1, un local fue denunciando por no cumplir la normativa COVID-19 al detectar la ausencia de mascarilla en el trabajador que atendía el establecimiento y la ausencia de los carteles obligatorios informativos sobre las medidas sanitarias en vigor, así como del medidor de CO2. Otra persona fue sancionada por negarse a poner la mascarilla en Benito Corbal tras ser advertida por los agentes.