Santa Clara, Ence, Montecelo y Triatlón marcan “un año espectacular” para Lores

“Todo conduce a que seguiré trabajando por esta ciudad”, afirmó el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, tras hacer un balance del año que concluye, en un desayuno informativo. “Me siento más optimista que nunca y con la intención de seguir trabajando; me siento arropado y quiero seguir trabajando por esta ciudad, porque además estoy en la mejor forma posible, en los principios, en la exigencia y en el conocimiento”, añadió Lores al ser preguntado sobre su futuro político y tras recordar que estas decisiones, en su formación política, se toman de forma colectiva.

Lores compareció para hacer un balance de un año “espectacular”, aseveró, a pesar del COVID.

Un año “espectacular”, dijo el alcalde, por cuatro cuestiones principales: la recuperación del convento de Santa Clara para la ciudad, la sentencia de la Audiencia Nacional que anula la prórroga de la concesión a Ence, el inicio de las obras del nuevo hospital de Montecelo y la elección de la ciudad como sede de la Gran Final del Mundial de Triatlón que se disputará en Pontevedra, “el evento más importante del Estado en 2023”, aseveró Lores.

Por logros como estos, Lores afirma que se encuentra en la “mejor época de mi vida”, con ganas de seguir trabajando por Pontevedra, al lado de un equipo “impresionante, diverso y con grandes ideas”.

"2021 fue un año en el que el Concello vio cumplidos algunos hechos y logros perseguidos"

Dentro de la política municipal y al margen de la crisis sanitaria, el alcalde subrayó que 2021 fue un año en el que el Concello de Pontevedra vio cumplidos algunos hechos y logros perseguidos durante mucho tiempo, como los ya referidos.

“Momento histórico”

Así, la compra de Santa Clara fue “un momento histórico para la ciudad”, además de ser la operación urbanística más importante en décadas, incluso en siglos, que logró incorporar 13.000 metros cuadrados al espacio público, explicó. “Algunos dijeron que cómo íbamos a comprar Santa Clara, que no seríamos capaces, que costaría 10 o 12 millones; pues lo hicimos, y por un precio razonable y con posibilidades inmensas de cara al futuro”.

En cuanto al futuro de Ence, la Audiencia Nacional “dijo que Ence tiene que dejar la ría de Pontevedra y, por lo tanto, deben ser recuperados sus terrenos. Una noticia impresionante”, afirmó Lores, con la que el alcalde espera que “les venga el sentido común a la Xunta y a la empresa”, para mantener la actividad económica de la factoría en otro lugar. “La recuperación de la ría es irrenunciable y no vamos a dejar de luchar por ella”, reiteró Lores.

“La recuperación de la ría es irrenunciable y no vamos a dejar de luchar por ella”

Por otra parte, en mayo del año 2021, “después de muchas luchas”, comenzó la construcción del nuevo hospital de Montecelo. Estas obras marcan el futuro del edificio para las próximas décadas, tanto para la ciudad como para toda el área sanitaria, “un hospital que responderá a las necesidades de todo el vecindario pontevedrés”.

Por último, como cuarto hito que ha marcado este año para Pontevedra, la elección de la ciudad como sede para la Gran Final de las Series Mundiales. “En 2023 la ciudad acogerá el evento deportivo más grande hecho nunca en Pontevedra y, probablemente, la cita deportiva más grande del Estado. Un logro que posiciona internacionalmente a Pontevedra de manera definitiva en la celebración de eventos deportivos” y que “resulta atractiva al mundo”, al ser “una plasmación práctica del modelo de ciudad”.

Estos cuatro hitos, afirma Lores, marcan un antes y un después para la ciudad y sientan las bases de una Pontevedra con futuro “con muchas alegrías que darnos a pesar del COVID”.

Por otro lado, Fernández Lores recordó otras acciones logradas durante los últimos tiempos, como la construcción e inminente apertura del paseo marítimo de Marín, la finalización casi total las inversiones del saneamiento y abastecimiento del rural pontevedrés, o de una mejora sustancial que se dará en el próximo año en la gestión de residuos sólidos urbanos y del mantenimiento de la ciudad.

Retos para 2022

El presupuesto municipal para 2022 marca el ritmo del año que será “de la excelencia en los servicios”. Jardines, mantenimiento, del espacio público, áreas forestales, tratamiento de los residuos domésticos, entre otros, serán los grandes beneficiados de este presupuesto anual, al margen de obras que aún quedan por hacer, como la nueva conexión de Mollabao, perimetrales de Montecelo o definir qué va a ser Santa Clara.

Por último, el alcalde afirmó que el actual gobierno de coalición es “el mejor, comparativamente”, de los que ha presidido hasta ahora y criticó la falta de proyecto de la oposición municipal, que “da bandazos y es una veleta política”.

Los ataques sufridos “me activan, me hacen continuar”

Miguel Lores explicó que, en lo personal, 2021 fue “un año duro” a causa de la pandemia mundial y de las diversas consecuencias que trajo con ella, sociales, humanas y económicas. En ese sentido, Fernández Lores dedicó algunas palabras tanto a quienes han perdido a un ser querido, como a las personas que arrastran aún hoy las secuelas de la enfermedad.

"Si alguien piensa que voy a ceder, quiero decirle que no, que estoy animado"

Por otra parte, el alcalde comentó que 2021 también fue un año en el que recibió varios ataques, incluso agresiones, si bien recordó que su historia personal es una historia de lucha “y mil batallas” y subrayó que se siente “fuerte gracias a la experiencia recogida a lo largo de los años”. Así, afirmó, la virulencia del 2021 no hizo otra cosa que reforzar sus ideas y convicciones. “Estas cosas a mí me activan, me hacen continuar trabajando, porque una vez que estas convencido de que estás en la línea correcta nadie puede darle la vuelta. Si alguien piensa que voy a ceder, quiero decirle que no, que estoy animado y que estoy rodeado de un equipo de gente impresionante”.