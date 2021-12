Abrir en la víspera de Nochevieja, el último as en la manga de los hosteleros

La hostelería y el ocio nocturno han sido, sin ningún género de dudas, los principales afectados por las últimas restricciones promovidas por la Xunta a fin de paliar los efectos de la variante ómicron.

Para los empresarios del sector, y especialmente aquellos dedicados al ocio nocturno, que contaban con la Nochevieja como un día muy fuerte en su cuenta de resultados, volver a estas restricciones no deja de ser la pescadilla que se muerde la cola, un cuento que parece no tener un final próximo ni feliz.

“Seguimos siendo un sector señalado, un sector criminalizado. Solo por la antigüedad de nuestro oficio, deberían respetarnos más”, subraya Rafael Rúa, propietario de la discoteca Lelé de Noite., que no se muerde la lengua al ponderar el trato que reciben de las autoridades. “Parecemos marionetas”, señala.

“Siempre que hay brotes nos lo achacan todo a nosotros, cuando hay otros negocios que hace meses que no siguen las indicaciones de las autoridades sanitarias en cuanto a limpieza y público en interiores”, recalca Rúa, que, con vistas a fin de año, había aumentado su personal hasta en 17 trabajadores antes de la llegada de las nuevas restricciones.

En el caso del ocio nocturno, no son pocos los establecimientos que se aventurarán a adelantar la Nochevieja, una de las ocasiones de mayor negocio del año, a fechas como las de hoy o mañana, con restricciones menos severas que las que habrá el último día de 2021.

Una apertura de las noches previas al fin de año que supone un mecanismo que permitiría a los empresarios salvaguardar en cierto modo las pérdidas derivadas de las nuevas medidas impuestas por el Gobierno autonómico, además de un beneficio significativo que permitiría reconducir el ya complicado balance anual.

Sin embargo, existe un sentimiento general de apatía y desapego ante medidas que ya son consideradas ilógicas por los hosteleros.

“Estoy triste. Estoy cansado de que se nos considere culpables de la situación”, admite Julio Barral, que regenta cuatro locales nocturnos en Pontevedra.

“No abriré ninguno, no es rentable. La gente sigue teniendo miedo”, admite, al mismo tiempo que reconoce que diciembre “ha sido un mes malo, con unas Navidades malas.”

“Quien se plantee abrir estos días, hace bien”, comenta Rúa, que no levantará la persiana de su establecimiento entre semana, conocedor de los hábitos y rutinas de su clientela típica.

La situación con respecto a la Nochevieja no solo es compleja para los locales del ocio nocturno, sino también para las muchas cafeterías que trabajan la mañana del 1 de enero, con el tradicional chocolate con churros posterior a la noche de fiesta y previo al ibuprofeno efervescente.

“Cafeterías que regentan algunos de mis conocidos han comprado más chocolate del habitual, pensando en las fiestas, pero sin la actividad nocturna tendrán que aguantarse con esa mercancía”, reconocía Rúa, a quien el hecho de regentar una cafetería hace que esta situación “le afecte doblemente”.

Las ayudas, insuficientes

Para hacer frente a las pérdidas económicas derivadas de las restricciones, la Xunta, que en un primer momento aseguró que las medidas serían “proporcionadas”, pondrá en marcha un paquete de ayudas a estos establecimientos, cuya cuantía final la determinará el espacio útil del local.

“Proponen ayudas y me parece bien, pero no se tiene en cuenta a todos esos trabajadores temporales que cuentan con este fin de semana para aumentar sus ingresos y no se responsabiliza a otros negocios”, afirmó Rúa, desde Lelé de Noite, en la calle Daniel de la Sota.

Por otro lado, desde la Federación de Empresarios, Salas de Fiesta, Baile y Discotecas de Galicia califican las medidas de “maquillaje político” , con unas ayudas económicas que tildan de “insuficientes”.

Al mismo tiempo, consideran que el ocio nocturno “es víctima de los ataques de unos políticos, que se han empeñado en demonizar, castigar y culpabilizarlo de todas las olas de contagios.”

Finalmente, el descontrol en los nuevos surgimientos de casos positivos, con cancelaciones de reservas de cenas, cotillones y entradas del ocio nocturno, las pérdidas del sector todavía se desconocen, pero son muchos los hosteleros que confirman que la Navidad, en sus locales, está perdida.