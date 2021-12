“Se intenta que las intervenciones no sean crónicas”

El director xeral de Familia e Infancia, Jacobo Rey, destaca que el principal objetivo de las intervenciones en los puntos de encuentro sean de carácter temporal, por el bien de los menores.

–El punto de encuentro familiar de Pontevedra cierra este año con un importante aumento de visitas.

–Este incremento se debe especialmente a que en 2020 hubo varios meses, sobre todo en los peores momentos del confinamiento, en los que la actividad de visitas estuvo paralizada, que se recuperó este año 2021.

–Regresando a la normalidad...

–Sí, aunque hay que destacar que los puntos de encuentro tienen un protocolo COVID para garantizar la seguridad de las personas que los utilizan.

– Lo que sí se ha mantenido es el número de familias: rondando el centenar.

–El número de usuarios es una cifra estable, que no varía. Desde el momento que una familia empieza una intervención pasa a ser usuaria, es una cifra que está siempre al máximo. Puede fluctuar ligeramente porque hay intervenciones que terminan y otras que se inician. Lo que se intenta es que las intervenciones no sean crónicas. Es decir, una familia no puede estar 15 años utilizando el punto de encuentro. El objetivo es reconstruir la normalidad en una relación que está rota, por eso se hace la intervención, para que esas visitas se puedan desarrollar en los domicilios de cada familia, etc. No es beneficioso para un niño estar años con uno de sus progenitores en un punto de encuentro.