El alcalde de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela, junto al presidente de la Fundación Antonio Fraguas y el Padroado do Museo do Pobo Galego, Justo Beramendi, y el secretario xeral de Política Lingüística de la Xunta, Valentín García, presentó ayer el libro “Na lembranza dos veciños. Dispersos de Antonio Fraguas Fraguas sobre as Terras de Cotobade”, cuya edición fue coordinada por Francisco Sangiao, Reboredo y Claudio Quintillán.

El libro recopila artículos y trabajos realizados por Antonio Fraguas para recuperar del olvido el patrimonio inmaterial que en aquel momento vivía en el recuerdo colectivo de vecinos y vecinas de Cotobade, precisamente, expresión usada en el artículo sobre el lobo en estas tierras, que se escogió como título de la escolma. Por otra parte, Cubela recordó las gestiones realizadas para integrar al Concello en el Padroado.