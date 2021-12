La mitad de los ingresados con COVID en la UCI de Montecelo no habían querido vacunarse

La mitad de los pacientes hospitalizados con coronavirus en la UCI del Hospital Montecelo de Pontevedra no estaban vacunados por decisión propia. Así lo confirmó hoy mismo el coordinador de hospitalización COVID del área sanitaria de Pontevedra y O Salnes, el doctor Juan Turnes, que reconoce, en todo caso, que la presión hospitalaria se encuentra en una fase de “estabilidad con una ligera mejoría” respecto a la semana pasada. Hay 35 personas en planta y otras 11 en la Unidad de Cuidados Intensivos. “Tenemos un número de pacientes ingresados inferior y el perfil se mantiene con unas características similares a la semana pasada, sobre todo en cuanto a la vacunación: la mitad de los pacientes ingresados en la UCI no han sido vacunados porque no quisieron. De los de hospitalización convencional, uno de cada tres tampoco había recibido la vacuna”, informa.

“La situación es de estabilidad con tendencia a descender, sin embargo, la presión que están sufriendo los servicios de Urgencias y Atención Primaria es, si cabe, mayor que la semana anterior, lo cual es lógico teniendo en cuenta que el número de nuevos casos diarios se ha ido incrementando y se han ido, tristemente, batiendo récords de nuevos diagnósticos por PCR o por test de antígenos y esto se traslada a la atención médica”, resume. “La mitad de los pacientes ingresados en la UCI no han sido vacunados porque no quisieron. De los de hospitalización convencional, uno de cada tres tampoco había recibido la vacuna” Juan Turnes - Coordinador de hospitalización COVID del área sanitaria En este sentido, señala que se está completando la transición de la variante delta a ómicron. “El domingo, 26 de diciembre, el 83% de las PCR positivas, es decir, cuatro de cada cinco nuevos diagnósticos hechos ese día, fueron de ómicron, cuando hace apenas una semana o diez días eran menos de uno de cada cuatro casos. Esta transición genera una incertidumbre en cuanto a qué puede ocurrir en las próximas semanas y es algo que nos preocupa, porque hasta que pasen al menos diez días a partir de ahora no sabemos cómo va a impactar esto a nivel de la hospitalización. Sí sabemos que va a haber más diagnósticos pero no cómo va a repercutir a nivel de hospitalización”, afirma Juan Turnes. Como ejemplo de por qué esto es relevante, señaló a una de las áreas de Galicia que tiene un número de pacientes ingresados en la que se secuencian todos los casos y en la que “todos los ingresados son por variante delta en estos momentos”. “Desconocemos cómo se va a poder comportar ómicron en este sentido en los próximo días”, reconoce. “Nuestros esfuerzos están dedicados a reforzar Atención Primaria y los servicios de Urgencias porque son los que están recibiendo en estos momentos el mayor impacto de todos estos nuevos diagnósticos, la mayoría de los cuales presentan síntomas leves, pero son muchos pacientes demandando asistencia sanitaria”, concluye. Dos nuevos récords: 4.111 casos activos y 512 nuevos en un día Esta será sin duda la ola del COVID con más récords. El área sanitaria de Pontevedra y O Salnés ha vuelto a batir dos nuevos: supera con creces los 4.000 casos activos tras registrar en un solo día 512 positivos nuevos, cifras nunca vistas desde marzo del año pasado, cuando se declaró la pandemia. Según el Sergas, hay 4.111 personas infectadas en ambas comarcas, aunque la cifra, obviamente, es mayor si se tienen en cuenta a todos aquellos contagiados asintomáticos. En el conjunto de Galicia son 28.334 los positivos, tras reportarse 3.468 más en 24 horas.